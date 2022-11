La hija y abuela de Stephanie Salas rompieron el silencio sobre lo que piensan del romance de la cantante y Humberto Zurita.

Después de que se confirmara el romance que sostienen Stephanie Salas y Humberto Zurita, su hija Michelle Salas fue cuestionada sobre lo que piensa al respecto. “Yo siempre estoy feliz si mi mamá está feliz, ley de vida, ley vida”, dijo. Además, habló de la relación que tiene con los hijos del actor. “Uy, los conozco de toda la vida, desde pequeñitos. Yo iba a las fiestas de Sebastián y todo”, confirmando que la convivencia entre ellos siempre ha existido, tal y como lo dijo en días pasados Humberto Zurita, quien reveló que Stephanie y su difunta esposa Christian Bach, eran amigas desde hace años, al igual que sus hijos.

Además, Silvia Pinal, abuela de Stephanie Salas también fue cuestionada y su reacción llamó la atención debido a que no estaba enterada de la relación de su nieta con el actor. Durante la presentación de los Premios Bravo, la primera actriz respondió ante los cuestionamientos, “¡No. ¿Son novios?, ay pobrecitos…”, no obstante, se mostró feliz por su nieta y agregó, “no, pues que hagan lo que quieren. Son jóvenes, son guapos, ¿son feos? No, siempre con la sonrisa en la cara”.

¿Stephanie Salas y Humberto Zurita se casarán?

El actor no descartó la posibilidad de llegar al altar con la cantante Stephanie Salas con quien mantiene una relación desde hace poco tiempo.

Tras la muerte de Christian Bach, el actor Humberto Zurita decidió darse una nueva oportunidad en el amor con Stephanie Salas, quien era amiga de su difunta esposa y a quien conoce desde hace muchos años atrás. Aunque al inició el famoso decidió mantener su relación en privado, poco a poco se ha abierto a platicar sobre los detalles de su noviazgo.

“Hoy en día la cosa es fluir y dejar que fluya la vida”, dijo ante los medios de comunicación en Monterrey.

“Yo no soy una persona que esté buscando mujeres cada que volteo. Yo duré con mi mujer 36 años de casado”, comentó refiriéndose a Christian, la madre de sus hijos Sebastián y Emiliano.

Ante su nueva relación con Stephanie, quien es 16 años menor que él, Zurita fue cuestionado sobre la posibilidad de casarse con ella en un futuro y respondió, “no sé, no quiero faltarle al respeto a Stephanie, no lo sé…”. “Ella tiene hijas, yo tengo hijos, no tenemos por qué imponerles a nuestros hijos nuestras vidas”, agregó.

Por otro lado, dio detalles sobre cómo se dio su relación. “Fue curioso. Hablamos por teléfono, como he hablado con muchos amigos y amigas después de la muerte de Christian, que quieren verme, platicar conmigo, porque fueron amigos de toda la vida”.

Nos hablamos, simplemente cenamos, la llevé a su casa, se quedó en su casa… ese proceso es muy bonito”, dijo el actor que después la invitó a salir de nuevo y así inició su romance con la hija de Sylvia Pasquel.

“Creo que hay una química, una empatía que tienes con la persona, hay cosas que te gustan de la persona. Yo cuando conocí a sus hijas supe la gran mujer que era. Dije: ‘Mira Stephanie, yo no sé cual sea tu pasado, ni qué hayas vivido ni cómo lo hayas vivido, ni me importa, me importa lo que estoy viviendo”, precisó Humberto Zurita.