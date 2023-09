Millie Bobby Brown publica un libro que no escribió y provoca la furia de los lectores

Millie Bobby Brown, actriz y estrella de la exitosa serie “Stranger things”, se encuentra en medio de una polémica, derivada de la publicación de “Diecinueve escalones”, su primer libro.

La polémica se centra en que este libro, basado en la experiencia de la abuela de la actriz durante el desastre del metro de Bethnal Green en 1943, no fue escrito por Brown, sino por la autora Kathleen McGurl, cuyo nombre no aparece en la portada.

El desastre en cuestión ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial cuando los ciudadanos, temiendo un supuesto bombardeo aéreo, se apresuraron a entrar en la estación de metro. Una mujer con un bebé se resbaló en el último peldaño, lo que resultó en una estampida que causó la muerte de 173 personas, incluidos 62 niños.

La escritora fantasma del libro de Millie Brown

La revelación de que Brown no escribió el libro, que ya ha sido considerado un bestseller por The New York Times, provocó críticas en las redes sociales.

Brown publicó una imagen en Instagram el día del lanzamiento del libro con McGurl, agradeciéndole con la frase “¡No podría haber hecho esto sin ti!”. Sin embargo, esto no aplacó las críticas; muchos creen que McGurl debería ser acreditada adecuadamente en la portada del libro.

En un reportaje de The Guardian, algunas figuras literarias defendieron a Brown. Catherine Yardley, una autora de comedia y romance, sugirió que las críticas podrían estar motivadas por celos, discriminación por edad y sexismo. Se destacó que Brown no es la primera celebridad en utilizar un escritor fantasma (o ghosth writer, nombre que reciben este tipo de autores). Naomi Campbell y el Príncipe Harry también han seguido rutas similares para sus publicaciones.

Kathleen McGurl explicó en una publicación de blog en marzo su proceso de colaboración con Brown. Recibió investigaciones e ideas previamente elaboradas por Millie y su familia. Ambas participaron en un par de videollamadas por Zoom, y Brown continuó enviando ideas a McGurl a través de WhatsApp durante el proceso de escritura. El libro pasó por varios borradores mientras ambas trabajaban juntas para refinar la historia.

A pesar de la controversia que lo rodea, “Diecinueve escalones” sigue siendo un tema de conversación notable en el espacio literario y de entretenimiento, y ha reavivado debates más amplios sobre la autenticidad y la autoría en las publicaciones de celebridades.