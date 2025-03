Millie Bobby Brown revela cuál es su verdadero nombre

Millie Bobby Brown, quien saltó a la fama internacional en 2016 gracias a su papel protagónico en la serie ‘Stranger Things’, por fin reveló su nombre verdadero.

La actriz de 21 años le confesó su secreto a su compañero de reparto, Chris Pratt, durante una entrevista para BuzzFeed Reino Unido, como parte de la promoción de su nueva película de Netflix ‘Estado eléctrico’.

Contó que su segundo nombre es Bonnie y no Bobby como se le ha conocido todos estos años. “¿Millie Bobby Bonnie Brown?”, le preguntó Chris Pratt. “No, no es Bobby. Es Millie Bonnie Brown”, explicó ella. “Nunca se lo he dicho a nadie. Lo escucharon aquí primero”.

¿Por qué Millie Bobby Brown se cambió el nombre?

Fue entonces cuando el protagonista de ‘Guardianes de la Galaxia’ le preguntó: “¿Tu segundo nombre es Bonnie? Pero te lo cambiaste a Bobby por…” a lo que la actriz respondió: “por las risas”. Entonces el histrión de 45 años cayó en cuenta y dijo: “¿Por tu nombre artístico?”. “Sí”, respondió ella divertida.

Cabe recordar que cuando la actriz se casó en 2024 con Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi, adoptó el apellido de su esposo, así que su nombre es ‘Millie Bobby Brown Bongiovi’ o mejor dicho, ‘Millie BONNIE Brown Bongiovi’.

Sus fans respondieron a su revelación y están encantados con la combinación de nombres que propuso Christ Pratt.

“Personalmente me encantaría la combinación de “Millie Bobby Bonnie Brown Bongiovi"; “Millie Bonni Bongiovi es épico’; “Millicent Bonnibertus Bobbylicious Brownie Bongalow Bongiornovi”; “Su nombre ahora es Millie Bonnie Brown Bongiovi”; “Wikipedia ya ha sido cambiado jajaja”; “Su padre le dio el nombre Bobby así que decidió usarlo para su nombre artístico”, fueron algunos de los comentarios.

Millie Bobby Brown se pronuncia sobre los ataques a su físico

El pasado 3 de marzo, Millie Bobby Brown se pronunció por las críticas que ha recibido, especialmente en las últimas semanas, por su apariencia física. A través de un video en redes sociales, la joven de 21 años habló de lo difícil que es crecer frente a las cámaras y cómo se ha convertido en el blanco del bullying.

“Quiero tomarme un momento para hablar de algo que creo que va más allá de mí, algo que afecta a todas las jóvenes que crecen bajo el escrutinio público. Creo que es necesario alzar la voz sobre este tema”, comenzó.

“Comencé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí delante del mundo y, por alguna razón, parece que la gente no es capaz de crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si tuviera que quedarme congelada en el tiempo, como si aún debiera parecerme a la niña que era en la primera temporada de Stranger Things. Y, como ya no lo hago, me he convertido en un blanco fácil”.

“A algunas personas les resulta insoportable ver cómo una niña se convierte en mujer bajo sus propios términos y no los suyos. Pero me niego a pedir perdón por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar en las expectativas irreales de quienes no son capaces de aceptar mi evolución. No voy a avergonzarme por mi aspecto, por cómo me visto o por cómo decido presentarme al mundo”.

La joven intérprete recibió el apoyo de muchísimos compañeros y compañeras del medio artístico que, como ella, han estado bajo el escrutinio público.