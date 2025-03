Eiza González sale en defensa de Millie Bobby Brown por el acoso y las críticas a su apariencia física

Eiza González se unió a la larga lista de celebridades que respaldan y apoyan a Millie Bobby Brown, la joven protagonista de ‘Stranger Things’ quien recientemente denunció el bullying y el acoso que recibe por su aspecto físico, no solo por parte de los internautas, también de la prensa.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana compartió un mensaje en el que expresó su solidaridad con la esposa de Jake Bongiovi, señalando que ella, como muchas, también ha sido víctima de ataques por su apariencia.

“Me identifico con cada parte. Siento que hayas tenido que pasar por esto. Como alguien que ha experimentado esta horrible situación similar, elogio tu coraje de hablar en contra de este tipo de comportamientos”, escribió.

La actriz de ‘Baby Driver’ lamentó que por el hecho de elegir una profesión en el mundo del espectáculo se conviertan en un blanco fácil y obvio para las críticas.

“Es impactante y aterrador ver a adultos atacar a mujeres jóvenes que están explorando su identidad. Escogemos esta carrera por amor al arte, no para ser algún tipo de modelo a seguir. Es grotesco la poca vergüenza de las personas que hacen bullying disfrazado de reportajes por unos cuantos clics”, añadió Eiza González.

Mensaje de Eiza González sobre Millie Bobby Brown Instagram @eizagonzalez

Millie Bobby Brown denuncia los ataques en su contra

El pasado 3 de marzo, Millie Bobby Brown se pronunció por las críticas que ha recibido, especialmente en las últimas semanas, por su apariencia física.

A través de un video en redes sociales, la joven de 21 años habló de lo difícil que es crecer frente a las cámaras y cómo se ha convertido en el blanco del bullying. Además, reflexionó sobre cómo la sociedad espera que ella se mantenga “congelada” en el tiempo para no verse mayor nunca y lo lamentable que es que no puedan respetar su crecimiento natural.

“Quiero tomarme un momento para hablar de algo que creo que va más allá de mí, algo que afecta a todas las jóvenes que crecen bajo el escrutinio público. Creo que es necesario alzar la voz sobre este tema”, comenzó.

“Comencé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí delante del mundo y, por alguna razón, parece que la gente no es capaz de crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si tuviera que quedarme congelada en el tiempo, como si aún debiera parecerme a la niña que era en la primera temporada de Stranger Things. Y, como ya no lo hago, me he convertido en un blanco fácil”.

“Hablemos de los artículos, los titulares, de esas personas desesperadas por hundir a las mujeres jóvenes. "¿Por qué los Zillennials como Millie Bobby Brown están envejeciendo tan mal?”, por Lydia Hawken. "¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en la cara?”, por John Ely. “Millie Bobby Brown, confundida con la madre de alguien mientras acompaña a su hermana pequeña Ava por Los Ángeles”, por Cassie Carpenter. “Matt Lucas, de Little Britain, lanza un despiadado ataque al nuevo look ‘mommy makeover’ de Millie Bobby Brown”, escrito por Bethan Edwards, amplificando un insulto en lugar de cuestionar por qué un hombre adulto se burla del aspecto de una joven”.

“Esto no es periodismo. Esto es acoso. El hecho de que haya escritores adultos dedicando su tiempo a analizar mi rostro, mi cuerpo y mis elecciones es preocupante. Que algunos de estos artículos sean escritos por mujeres, aún peor. Siempre hablamos de apoyar y elevar a las jóvenes, pero cuando llega el momento, parece que es más fácil hundirlas por unos cuantos clics”, añadió.

“A algunas personas les resulta insoportable ver cómo una niña se convierte en mujer bajo sus propios términos y no los suyos. Pero me niego a pedir perdón por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar en las expectativas irreales de quienes no son capaces de aceptar mi evolución. No voy a avergonzarme por mi aspecto, por cómo me visto o por cómo decido presentarme al mundo”.

“Nos hemos convertido en una sociedad en la que resulta mucho más fácil criticar que hacer un cumplido. ¿Por qué la reacción instintiva es decir algo cruel en lugar de algo amable? Si te molesta, me pregunto: ¿qué es lo que realmente te incomoda? Hagámoslo mejor. No solo por mí, sino por todas las niñas que merecen crecer sin miedo a ser destrozadas simplemente por existir”.

Millie Bobby Brown recibe el apoyo de muchos famosos

Lamentablemente, la protagonista de ‘Stranger Things’ no es, en absoluto, la primera mujer en la industria del entretenimiento en recibir críticas por su apariencia física y el reflejo del paso del tiempo, por ello, algunas compañeras actrices se han solidarizado con la joven de 21 años y su mensaje empoderador.

Sarah Jessica Parker escribió: “Estoy enormemente orgullosa de ti”. Por su parte, Sharon Stone le dejó otro mensaje: “Muy bien dicho. Gracias. En realidad, no importa nuestra edad o estatura, debemos estar dispuestas a aceptarnos plenamente a nosotras mismas y no caer en la falsa ideología de los medios de comunicación destructores. Buen trabajo, amiga”.

Amybeth McNulty, protagonista de la serie ‘Anne with an E’ también le respondió: “Hermosamente dicho, cariño ‘¡En sus términos!’ Absolutamente cierto”. El piloto de la F1, Lewis Hamilton le escribió: “Estoy tan orgulloso de ti Millie”.

Entre los mensajes de amor y apoyo destacan el del maquillista James Charles, el actor Louis Partridge, la actriz y escritora Susan Wokoma, la actriz y cantante Mckenna Grace, el actor Aaron Paul, la mujer de Jeff Bezos Lauren Sánchez, la cantante Pixie Lott, entre muchos otros.