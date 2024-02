Mujer con la que Peso Pluma engañó a Nicki Nicole da sus primeras declaraciones

Sonia Sahar, la mujer con la que fue captado Peso Pluma, habló después de que se viralizara el video en el que ella y el cantante aparecen tomados de la mano mientras Nicki Nicole daba un concierto en Costa Rica.

La modelo dijo que tiene el poder de defenderse de quienes la acusan de haber sido la culpable de la ruptura entre el cantante mexicano y la rapera argentina.

“No crean nada de lo que escuchan en las redes. Siempre hay dos lados en una historia”, dijo la modelo e influencer que dejó entrever que entre ella y el artista no existe ningún romance.

Hasta ahora Peso Pluma no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, Nicki Nicole si hizo pública su ruptura con el cantante y en sus redes sociales escribió, “el respeto, es parte necesaria del amor, lo que se ama, se respeta, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Sonia, de origen colombiano tiene más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram donde sube fotografías de sus viajes por el mundo en el que destacan ciudades como Nueva York e incluso México. La modelo colabora con marcas reconocidas.