Murió el hermano mayor de Madonna; vivió en las calles durante años

Mediante el Instagram del cantautor Joe Henry, quien se encuentra casado con Melanie Ciccone, -hermana de la famosa- fue confirmada la muerte de Anthony Ciccone, el hermano mayor de Madonna. Con una foto de Anthony en blanco y negro, Joe, el cuñado de Madonna escribió sin dar más detalles sobre su muerte, “mi cuñado Anthony Gerard Ciccone, salió de este plano terrenal anoche. Lo conozco desde que tenía 15 años, en la primavera de nuestras vidas en Michigan”. “Lo amaba y lo entendía mejor de lo que a veces estaba dispuesto a dejar pasar. Pero los problemas se desvanecen; y la familia permanece. Adiós, hermano”.

Cabe mencionar que la relación entre Anthony y la reina del pop nunca fue del todo agradable. De acuerdo con “El Mundo”, durante el año 2010, él perdió su trabajo lo que hizo que cayera en depresión y terminó durmiendo en las calles debido a la falta de recursos y tras rechazar la ayuda de la artista. “Mi familia me dio la espalda. Creo que he respondido esto un millón de veces, ¿por qué mi hermana es multimillonaria y yo soy indigente?, dijo en una entrevista para “Michigan Messenger” en 2011. “Nunca la quise en primer lugar y ella nunca me quiso a mí. Nunca nos quisimos mutuamente”, agregó en aquel entonces. Sin embargo, años más adelante, en 2017, “Daily Mail”, informó que tras someterse a rehabilitación por su alcoholismo, Anthony aceptó la ayuda de su familia y regresó a su casa en Navidad tras años viviendo como indigente. Aunque Anthony había atacado a Madonna y a su familia por su falta de apoyo, se dice que la estrella se acercó a él en varias ocasiones y pagó una estadía en rehabilitación en Texas. Madonna tiene otros 6 hermanos con quienes creció en Bay City: Martin de 65, Paula de 63, Christopher de 62, Melanie de 61, Jennifer de 55 y Mario de 54 años.