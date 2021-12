Muy enamorados Thalía y Tommy Mottola celebraron 21 años de casados

La cantante Thalía y su esposo, el empresario musical Tommy Mottola celebraron en redes su 21 aniversario de bodas muy felices y enamorados.

Por Diana Laura Sánchez

El 2 de diciembre del 2000, Thalía y Tommy Mottola protagonizaban en Nueva York, una de las bodas más famosas. Fecha que no pasó desapercibida por el mundo del espectáculo ni para ellos mismos que en sus redes sociales escribieron emotivos mensajes celebrando sus 21 años juntos.

“Feliz aniversario Thalía. No hay nada en mi vida que me haya hecho más feliz, más alegre y completo que estas fotos de este día. Y tengo la suerte de despertar con tu hermosa luz y el amor que me has regalado. Te amo mucho por siempre mi bebé, mi cielo, mi amor”, se leyó en el romántico mensaje de Tommy quien demostró que la estrella mexicana es el amor de su vida.

La guapa cantante le respondió “Te amooooo tanto mi amor” 4 ever mi bebé. Happy anniversary mi amooooorr”, y poco después, le dedicó un mensaje dejando en claro lo feliz que está a lado de Mottola.” Diciembre del año 2000 en una helada noche en Manhattan. A 10 bajo cero caminaba hacia ti mi amor. A encontrarme contigo en el altar de la catedral de San Patricio, enamorados, confiando en nuestro amor desde ese día hasta hoy 21 años después. Gracias por ser mi compañero de vida, por amarme tanto y tal cual soy, acelerada, impulsiva, romántica, soñadora, alocada y apasionada por la vida. Te amo mi amor. Por muchos años más de amor…”.

En tanto, ambos recordaron el día de su boda y compartieron algunas fotos del recuerdo y del desayuno sorpresa que recibieron en la íntima celebración. Thalía lucía un vestido espectacular de Mitzi con una enorme sola y detalles de cristales y perlas.

