Nacho Palau enfrenta una nueva batalla contra el cáncer lejos de Miguel Bosé

El escultor valenciano atraviesa una situación complicada al recaer en el cáncer en medio de su distanciamiento con Miguel Bosé. Además, la madre de Nacho Palau también ha recaído en la misma enfermedad.

“Este verano me han vuelto a diagnosticar un cáncer”, dijo Nacho Palau quien durante una entrevista en De Viernes explicó el duro momento que vive a nivel emocional al enterarse de que enfrentará otra batalla contra esta enfermedad. “Hay un momento que dices, ‘no puedo más, de esta no salgo y ¿para qué?”, comentó el escultor que dijo no encontrar las fuerzas para afrontar de nuevo el largo proceso que supone el cáncer.

Esta noticia llega ocho meses después de haber contado que estaba “curadísimo”, del cáncer de pulmón que le diagnosticaron en agosto de 200 tras su participación en Supervivientes, concurso en el que quedó en tercera posición.

Por si fuera poco, la madre del escultor, la señora Lola Medina, también sufre una recída en la misma enfermedad que viven prácticamente de manera simúltanea.

Miguel Bosé y Nacho Palau estuvieron juntos más de 25 años y juntos tienen 4 hijos Getty images / Instagram

Nacho Palau nuevamente distanciado de Miguel Bosé

Aunque Miguel Bosé se había acercado a Nacho Palau para ofrecerle ayuda debido a su enfermedad dejando a un lado las diferencias, el tiempo ha hecho que se distancien de nuevo, pese a que hace unos meses se reencontraron y convivieron junto a sus cuatro niños, Palau destapó que su relación con Bosé vuelve a estar mal. “De Miguel no te puedes fiar, es muy manipulador, no respeta nada y hace lo que le da la gana”, sentenció Palau sobre su ex.

Nacho Palau comentó que su distanciamiento del cantante -con quien compartió su vida durante 26 años- ha hecho que cambien sus deseos a futuro respecto a los niños. “Si yo faltase, mi voluntad era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel, ahora no lo tengo tan claro”.

Según la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, este tipo de cáncer es uno de los cánceres má comunes en el mundo tanto en hombres como en mujeres, con más de 2 millones de nuevos casos al año.

¿Cuál es el tipo de cáncer que padece Nacho Palau, ex de Miguel Bosé?

Según Medline Plus el cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire. Es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como mujeres.

Hay dos tipos principales, cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos dos tipos crecen de manera diferente y se tratan de manera diferente. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común.

Este puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan el riesgo de tenerlo:



Fumar: Es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón. Fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. Mientras más temprano en la vida empiece a fumar, más tiempo fume y más cigarrillos fume por día, mayor será su riesgo de cáncer de pulmón. El riesgo también es mayor si fuma mucho y bebe alcohol todos los días, o toma suplementos de betacaroteno.

Humo de segunda mano: También conocido como inhalación pasiva de humo, consiste es la combinación de humo que sale de un cigarrillo y el humo que exhala un fumador. Cuando lo inhala, está expuesto a los mismos agentes cancerígenos que los fumadores, aunque en cantidades más pequeñas.

En ocasiones, el cáncer de pulmón no causa ningún signo o síntoma. Se puede encontrar durante una radiografía de tórax realizada para otra afección.

Si tiene síntomas, pueden incluir: