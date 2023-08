Quiénes son los hijos de Miguel Bosé que sufrieron con él el asalto en casa

Miguel Bosé dio a conocer que él estaba con dos de sus hijos cuando ocurrió el asalto a su domicilio, en el que reveló que los tuvieron atados. “Un comando de 10 sujetos irrumpió en mi domicilio. Nos asaltaron. Nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mi más de dos horas. Se llevaron todo…”, escribió el cantante en una declaración que hizo pública en redes sociales.

Miguel Bosé y su ahora ex pareja Nacho Palau tuvieron cuatro hijos juntos, pero ¿quiénes estaban con el artista a la hora del temido suceso?

Confirma Miguel Bosé que un comando irrumpió en su casa en CDMX.



Durante 2 horas él, sus hijos y el personal de servicio estuvieron atados.



“Se llevaron todo, coche incluido, todo muy estudiado y milimetrado para hacerlo corto, estamos todos bien, mis hijos se portaron como… pic.twitter.com/AaIJV37Noq — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 21, 2023

¿Cuántos hijos tiene Miguel Bosé y Nacho Palau?

La pareja que tuvo un romance por 26 años, conformada por el cantante y el escultor, tuvo cuatro hijos: Diego y Tadeo, Ivo y Telmo (estos niños rondan entre los 11 y 12 años).

¿Qué pasó con los hijos de Miguel Bosé?

Recordemos que desde cinco años, Miguel Bosé vive en México en una residencia privada con sus dos hijos Diego y Tadeo.

El País reportó que en 2018 el cantante llegó al país “dos meses después de haber aparecido en la lista negra de morosos del fisco español, al que le debe 1,8 millones de euros (casi 2,1 millones de dólares). El popular cantante ha inscrito ya a dos de sus hijos en un colegio privado en la Ciudad de México”. En entrevista del 2021, Bosé reveló que es ‘madre y padre’, “soy madre y padre; y soy padre soltero”. “Soy con ellos amoroso, cuidadoso y autoritario”, añadió.

Los hijos gemelos de Miguel Bosé y Nacho Palau nacieron por gestación subrogada, respectivamente. Los primeros dos hijos biológicos de Bosé llegaron con este método de gestación, y siete meses después sucedió lo mismo con los hijos de Palau.

El escultor valenciano inició el procedimiento para que los cuatro niños sigan manteniendo la relación filial que se rompió tras el fin de la relación de sus padres —después de ocho años criándose como hermanos— y que tanto Miguel Bosé como él sean, legalmente, padres de todos los pequeños, con todos los derechos y obligaciones que la paternidad conlleva.

Cuando la pareja finalizó su convivencia, la relación entre los hermanos se rompió y fueron separados después de haberse criado juntos. Y, mientras que el escultor se mudó a su Valencia natal con sus dos pequeños, el artista se quedó con los suyos en México. En entrevista con una revista mexicana (vía Divinity), el intérprete de ‘Amante bandido’ reveló que estando en México, evitó que sus hijos se criaran con ayuda: “cuanto tenían siete años dije, ‘se acabaron las nannies'; quiero que ellos aprendan a cuidarse solos”. Mencionando que su vida es ‘normal’, “por la mañana se levantan, hacen sus camas, se asean y hacen su desayuno. También ordenan sus armarios. La vida es normal, y tienen que tener esa serie de responsabiliddes que son necesarias para que hagan ucho para cuando lleguen las más importantes”.

Se desconocen los detalles de la educación que Nacho Palau esté dando a Ivo y Telmo, pero el escultor reveló a La Vanguardia que llegó a estar en desacuerdo con la forma de pensar de Bosé sobre la vacunación contra covid-19: “yo respeto su forma de pensar, pero no la comparto, yo estoy vacunado y voy a vacunar a Ivo y Telmo. No sé lo que hará Miguel con Diego y Tadeo. Me parece un poco heavy que una persona como él, con una repercusión social, sea tajante en un tema como este, que pueda hacer que otras personas duden o tengan miedo”, mencionó Palau.