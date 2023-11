Nicola Porcella defiende el programa La guarida del infierno; esto dijo

Nicola Porcella defendió el programa “La guarida del infierno”, que reunió a los ex integrantes de La casa de los famosos México que formaron el famosos “Team Infierno”.

Fueron Sergio Mayer, Wendy Guevara, Emilio Marcos, Apio Quijano, Poncho de Nigris y Nicola.

El programa presentó sketches, una entrevista al rapero Santa Fe Klan y un número musical de Emilio.

Las críticas que se dejaron ver en redes sociales incluían que faltaba comicidad y que les hubiera gustado verlos más naturales, lo cual fue el éxito del reality show de donde surgieron.

El programa se transmitió por Canal 5, pero no superó expectativas en rating, al respecto, el peruano dijo lo siguiente:

“Me encantó juntarme con todos y si me dijeras algo, lo único que cambiaría es que fuéramos ‘más nosotros’. No importa, es un programa para probar, era un piloto, hay cosas que le gustó a la gente y hay cosas que no. Igual muy agradecido con los que nos vieron y todo”, señaló.

No se descarta que haya más episodios, ni tampoco que pueda quedar fuera definitivamente por los bajos niveles de audiencia.

Se consideró que pudo afectar que se transmitió el viernes por la noche, justo en el puente por la Revolución Mexicana.

El amor no tiene receta, debut de Nicola Porcella

Por otro lado, el ex participante de varios reality shows en TelevisaUnivisión, forma parte del elenco principal de la telenovela “El amor no tiene receta”, que protagonizan Daniel Elbittar y Claudia Martín.

Esta es la primera vez que Nicola forma parte de un melodrama en México, y lo debe totalmente a su paso por La casa de los famosos, donde fue sin duda, el que más conquistó al público mexicano.

Aunque quedó en segundo lugar, la expectativa antes de comenzar el programa era mucho menor, así que lo logrado, sin duda fue mucho.

Juan Osorio es el productor que le dio la oportunidad, en parte también, porque junto con su hijo, formaron parte del “Team Infierno”.