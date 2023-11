Lupita Jones nos cuenta cómo define a la mujer mexicana en Miss Universo

La michoacana Melissa Flores, modelo y psicóloga de profesión, será la mujer que represente a México en el certamen más importante de belleza, Miss Universo, que tendrá lugar el 18 de noviembre en El Salvador.

A pocas semanas del evento, entrevistamos a Lupita Jones, la directora de Mexicana Universal, quien reveló cómo ha sido la preparación de la representante mexicana.

¿Cómo ves a Melissa Flores para Miss Universo?

La veo como una gran candidata con muchas cualidades, me encanta porque ha levantado muy buenos comentarios a nivel internacional, entonces tengo mucha fe y confianza en que vamos a tener una gran representación de México con Melissa.

Tiene mucha experiencia, tiene participaciones en otros concursos, lo que hemos estado platicando con ella es trabajar mucho en su discurso, darle más fuerza a sus palabras, ser más acertiva en el mensaje que ella quiere comunicar, ella ha trabajado mucho con el tema de la violencia en el noviazgo, y tiene toda una campaña en Michoacán, está muy comprometida con esa causa, lo que a nosotros nos interesa es ayudarla a difundir y darle poder a su mensaje. Tiene una gran presencia escenica, tenemos que seguir trabajando con temas de pasarela para que se sienta más segura.

¿Qué dirías si México gana Miss Universo este año?

Sería la más feliz, es una gran emoción para todos los que estamos detrás de cada chica, el ver el esfuerzo de todo el equipo de trabajo que está detrás impulsandolas, creo que para nuestro país sería un gran motivo de orgullo y celebración el tener una cuarta mujer Miss Universo.

¿Qué representa para ti estar al frente de Mexicana Universal?

Hay retos todos los días, esto es algo que hago porque me apasiona, me divierte mucho diseñar y planear todo lo que en su momento se convierte en el concurso, pero lo que más me inspira es la transformación que logramos en la vida de las chicas al participar en este concurso, eso a mi me motiva mucho y me sigue comprometiendo a mantener una plataforma honesta que verdaderamente proyecte a la mujer mexicana a nivel internacional con el respaldo de una preparación. Todos los años es un reto el cómo mejorar, cómo seguir generando mejores oportunidades para las jóvenes en México, por ejemplo, este año de la mano de TecMilenio diseñamos un diplomado que se llama liderazgo y proyección de imagen profesional que cada una de las chicas debe tomar.

¿Cómo definirías a la mujer mexicana en Miss Universo?

Es una mujer bella, preparada, con la capacidad de enfrentar cualquier reto en la vida, valiente, segura y eso es lo que tratamos de impulsar nosotros a través de la plataforma y no por nada se han convertido en rivales a vencer en las competencias internacionales en las que participan.

¿Qué es lo más importante para ti en un certamen de belleza?

La comunicación y tener un mensaje contundente que verdaderamente inspire y muevas consciencias y emociones, y lo logras a través de la honestidad de tu mensaje, personas muy sólidas en sus convicciones y pensamientos.

¿Qué viene para ti?

Mexicana Universal es mi vida entera y ahorita traigo otro proyecto internacional, un lanzamiento de un concurso para mujeres latinoamericanas, que se llama Nuestra Latinoamericana Universal, que llevo varios años tratando de sacar adelante, confío en que el próximo año podamos tener la primera edición de este evento que busca enaltecer las aportaciones que la cultura latina le ha dado al mundo. Además de preparar Mexicana Universal 2024.