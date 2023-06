Talina Fernández: María Levy y todos los nietos de ‘la dama del buen decir’

Coco Levy, el hijo de la conductora Talina Fernández de 78 años dio a conocer que su madre ingresó de urgencia al hospital. Tras varios días delicada de salud, la conductora ingresó a terapia intensiva y lamentablemente perdió la vida este 28 de junio 2023.

Muere Talina Fernández a los 78 años

El periodista Gustavo Adolfo Infante informó que la conductora estaba grave y vivía sus últimos momentos. “Estoy en condiciones de informar que nuestra querida Talina está viviendo sus últimos momentos de vida”, dijo en el programa de Primera Mano y agregó, “tiene leucemia y está hospitalizada en terapia intensiva”.

Sin duda esta lamentable noticia está consternando al medio del espectáculo, pues Talina Fernández fue una de las conductoras más reconocidas del país por su amplia y exitosa trayectoria.

Ha muerto mi querida Talina Fernández, una mujer que siempre amó profundamente su trabajo y se entregó a su público con cada fibra de su ser. La dama del buen decir, la dama del corazón noble. Descanse en paz. Desde aquí envío mis condolencias y abrazos a su familia. pic.twitter.com/II9zCFc7He — Adela Micha (@Adela_Micha) June 28, 2023

Quiénes son los nietos de Talina Fernández

Talina tuvo tres hijos: Mariana Levy, Juan Jorge ‘Coco’ Levy y Gerardo Patricio Levy. De ellos, Mariana le dio a Talina tres nietos: María López Levy, Paula Fernández Levy y José Emilio Fernández Levy.

María, la nieta mayor de Talina, tiene 27 años y es fruto del matrimonio de Mariana Levy con el bailarín Ariel López Padilla. Paula y José Emilio tienen 21 y 18 años respectivamente, quienes nacieron del segundo matrimonio de Mariana con el arquitecto José María Fernández ‘El Pirru’.

María Levy es una fotógrafa mexicana, apasionada por el arte que busca compartir con las personas su experiencia a través de fotografías. En el 2018, emprendió un viaje por el continente asiático, en el cual, logró capturar sensaciones, recuerdos y relaciones de su viaje para poder darle vida a su proyecto fotográfico, su primera exposición en solitario, misma que presentó en abril del presente año. Talina Fernández y María Levy demostraron la gran relación que existía entre ellas, desde que se convirtieron como en madre e hija tras la muerte de la actriz Mariana Levy, quien lamentablemente perdió la vida hace 18 años en medio de un intento de asalto.

“María fue la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija. Yo no me podía morir con ella porque tenía que ver por María, el gran amor de mi hija. Para mí, fue un privilegio tenerla. Pasamos momentos difíciles en la “aborrecencia”, pero es un ser humano de bien, con vergüenza, con respeto, con ambiciones, sin pisar a los demás. Yo estoy profundamente orgullosa de ella”, dijo la llamada dama del buen decir.

Por otro lado, José Emilio y Paula Levy dieron una entrevista a TVNotas donde confesaron que su hermana mayor se está interponiendo entre ellos y la herencia que les corresponde. El adolescente primero comentó que “no hay una relación tan bonita y amorosa con María, sólo es cordial y le tengo mucho cariño”, pero después confirmó que María Levy ha obstaculizado el proceso para cobrar la herencia: “sí, siento que María lo está trabando, no sé cómo, pero creo que ha estado impidiendo que la cobremos. A lo mejor piensa que la vamos a desaprovechar y malgastar, pero es nuestro dinero [...] No sé cuál sea la necesidad de María de obstaculizar esto, es lo que yo siento”.

A Talina la entrevistaron reporteros en mayo y habló de las declaraciones de su nieto menor. “A José Emilio le gustan mucho las bambalinas, y se vende con una revista. No te digo *** porque no se puede hablar mal en la tele, y se vende por dinero, entonces es capaz de decir cualquier cosa”. Además del aspecto de la entrevista, lo que la conductora dejó en claro es que estas acciones no provienen de su formación. “Yo no lo crié, José Emilio se quedó de 8 meses cuando murió mi hija. Así que José Emilio no mamó la educación que tenemos todos nosotros”, declaró.