“No veo mucho a mis hijos": Chicharito Hernández habla tras su divorcio

El futbolista mexicano Javier Chicharito Hernández se sinceró sobre cómo ha vivido su divorcio alejado de sus hijos. Tras su separación de Sarah Kohan, Chicharito habló como nunca de una de las situaciones más difíciles de su vida: su divorcio de la mujer con quien procreó a dos hijos, a los que casi no ve, aunque él quisiera.

Sumamente conmovido, Chicharito Hernández habló con Rubén Rodríguez de Fox Sports México, con quien se abrió de capa para confesar lo duro que fue su separación de la madre de sus pequeños hijos. “Estoy divorciado, no veo mucho a mis hijos. Yo estaba aterrado de tomar la decisión de que el matrimonio no estaba en donde debería de estar y de que teníamos que buscar otra manera y que no se pudo dar, porque yo sabía que estos precios podían llegar”, expresó.

Asimismo, comentó que la comunicación con sus hijos es a distancia vía telefónica. “Yo estoy viendo crecer a mis hijos, por un teléfono, por una tecnología. Afortunadamente en un mes van a estar viniendo, pero son los precios a pagar por todas las decisiones que uno toma”.

Finalmente, Chicharito Hernández dijo que en algún momento a pesar de su éxito profesional ha sentido un gran vacío. “He llegado, he logrado y he vivido cosas más allá de las que me pude haber imaginado, pero seguía sintiendo un vacío como si algo hiciera falta”.

A partir de ello ha iniciado un camino espiritual para sentirse mejor con él mismo. “En ese camino comencé a preguntarme el por qué entonces ahí fue el primer parteaguas, porque ahí empecé como un descubrimiento de que yo no soy mis goles, yo no soy ni mi vestimenta. Empecé un camino espiritual y muy filosófico muy profundo en el cual me fui dando cuenta que lo que la gente opinaba de mí me daba un poquito igual”.