Nowhere, la distópica película de suspenso que arrasa en Netflix y no puedes dejar de ver

Nowhere es una película española de reciente estreno en Netflix, que ha generado un gran interés y ha conquistado a los espectadores con su trama de suspenso y distopía.

Aunque su nombre puede llevar a confusión, este largometraje ha demostrado ser una joya cinematográfica que combina elementos del cine de Hollywood con el estilo característico del cine español. A continuación, te presentamos más detalles sobre esta película que no puedes dejar de ver.

Nowhere, un thriller adictivo

La trama de Nowhere se centra en Mia, una mujer embarazada que, junto a su esposo, huye de un país totalitario escondiéndose en un contenedor marítimo. Sin embargo, son separados por circunstancias forzosas, y Mia debe enfrentarse a una violenta tormenta que la arroja al mar.

A la deriva en medio del océano, Mia lucha por su supervivencia mientras intenta salvar la vida de su hija y reunirse con su pareja.

La película está mayormente protagonizada por Anna Castillo, quien ofrece una interpretación sobresaliente en el papel de Mia. Su actuación cautiva a la audiencia a través de miradas, silencios y emociones profundas. Tamar Novas también brilla en su papel, aunque su presencia en pantalla es menos frecuente. El reparto se completa con algunos personajes secundarios interpretados por Tony Corvillo, Mariam Torres, Irina Bravo, Victoria Teijeiro, Lucía Soria y Mary Ruiz.

El éxito de “Nowhere” radica en gran parte en la brillante actuación de Anna Castillo, quien logra transmitir la angustia y la desesperación de su personaje de manera conmovedora. Además, la película se beneficia de un sólido trabajo técnico por parte del director de fotografía, Unax Mendía, y del director Albert Pintó.

Sus creadores logran sumergir al espectador en la ambientación distópica que se desarrolla en un contenedor marítimo en medio del océano. La película evoca una sensación de angustia que se intensifica a medida que Mia, interpretada por Anna Castillo, sufre como madre embarazada en una situación desesperada.

Lo que dicen sus críticos

“Nowhere” no es una película perfecta. A pesar de sus elementos destacados, la trama experimenta un declive en el interés del espectador durante el último tercio de la película. Algunas secuencias repiten recursos narrativos y visuales que ya se han utilizado a lo largo del metraje. Además, si no eres fanático de las casualidades en las historias, es posible que esta película no sea de tu agrado.