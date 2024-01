Nuestra parejas favoritas en los Golden Globes 2024

El año comienza con los Golden Globes como los primeros premios del año. Además de ser uno de los reconocimientos más importantes hacia la industria cinematográfica, también nos encanta ver a las parejas apoyándose en esta ocasión, ya sea para confirmar un romance o vistiendo a juego. Estas son nuestras parejas favoritas de los Golden Globes 2024.

Timothée Chalamet & Kylie Jenner

Una de las it couples del momento que ha elegido no ocultarse más. Kylie Jenner asistió como su acompañante, y aunque la pareja no caminó junta por la alfombra roja, fueron vistos besándose después, y el video se volvió viral en cuestión de segundos. Los Golden Globes fueron la primera vez que los vimos oficialmente como pareja, y nos encanta.

Margot Robbie & Tom Ackerley

Margot Robbie es una verdadera Barbie en la vida real, y su esposo Tom Ackerley tampoco se queda atrás como Ken. Además de tener ambos looks de impacto, ella se inspiró en ‘Barbie Superstar’ de 1977, así mismo la película de Barbie encabeza las nominaciones en los Golden Globes de este año.

Instagram @justjared

Ben Affleck & Jennifer Lopez

A pesar de no desfilar juntos en la alfombra roja, logramos verlos cuando llegaban a los Golden Globes. Jennifer Lopez optó por un vestido rosa y él por un tuxedo clásico.

Heidi Klum & Tom Kaulitz

Heidi Klum lucía deslumbrante junto a su esposo Tom Kaulitz, con quien se casó en 2019. Ambos caminaron juntos por la alfombra roja de los Golden Globes, captando la atención con su deslumbrante apariencia e increíble química.

Sofia Pernas y Justin Hartley

La pareja compartió un beso en la alfombra roja. Se veían increíbles: Sofia siguió la tendencia de los brillos mientras que él optó por un traje café. Además, Justin es uno de los presentadores de la noche.

Instagram @goldenglobes

Greta Gerwig y Noah Baumbach

Además de ser una de las estrellas de la noche por todas las nominaciones que Greta Gerwig ha obtenido por Barbie, su aparición con Noah Baumbach en la alfombra roja fue más que especial, ya que recientemente confirmaron que se casaron después de más de una década como pareja.