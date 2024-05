Orgulloso diseño mexicano: Paulo Succar estrena nueva colección

Proveniente de León y rodeado de familia apasionada por el mundo de la zapatería, fue el abuelo de Paulo Succar quien originalmente plantó la semilla de la moda en la mente del diseñador. Desde niño, Paulo se enamoró del proceso para crear algo, hecho para ser usado y que además sirva un propósito.

Hoy el diseñador se reúne con CARAS para platicarnos sobre esta profesión y la manera en que el lleva su proceso creativo.

“Siempre hablo desde mis intereses y cuento una historia. Mi primera colección se llamó obscure biology y estuvo inspirada en mi niñez. Tenía estampados de animales, de dinosaurios, de libros, videojuegos, todo. Después evolucionó a vaqueros, vampiros, brujas y cosas similares a eso. Pero, a la vez, manteniendo porte, elegancia y clase.

Conforme pasó el tiempo, Paulo menciona haber evolucionado de la mano de sus diseños y colecciones. Esto significando, que algunos diseños han vuelto la marca más sobria y menos saturada. Obviamente, su esencia se mantiene.

Cortesía Alfredo Tirado @alfredostudio_

“Lo que más logra hacer que un creador trascienda en todas las disciplinas artísticas es su estilo. Eso es lo que hace a alguien único y original”.

Unessential Essence

“Cuando empecé a diseñar, creo que mi obsesión por el negro no era tan grande, no puedo decir lo mismo ahorita (risas). Desde hace un par de años si he mantenido mucho la presencia de este color. Para esta colección, por ejemplo, hay un 90 por ciento de negro, pero planeo lanzar variaciones coloridas más adelante. Creo en tres pilares: la elegancia, el objeto de deseo y la autenticidad sin que nunca se vuelva aburrido. De lo que se trata realmente, es poder pasar de lo formal a informal de manera muy sencilla”.

El diseñador recuerda su familia y las figuras que lo inspiraron a explorar esta profesión como su padre y abuelo. A pesar de ya no estar con nosotros, sus ancestros viven a través de Paulo y sus diseños. Por otro lado, el diseñador explica no apegarse a las tendencias si no entran en su visión.

“Es algo muy curioso, por ejemplo, el rojo y yo, la verdad es que no estamos de acuerdo. Gracias por el rojo, pero no es para mí”. Últimamente, lo que busca Paulo es ayudar y entender a sus clientes, ya que en sus palabras ocurre más de una vez que quien obtiene sus prendas tiene el deseo de lucir un poco más sensual, pero tal vez en el último segundo se arrepienten y optan por solo verse elegante: “Se trata de lograr un balance”.

Emprender en cualquier cosa puede ser desafiante, y en el mundo de la moda incluso más. Paulo entiende lo anterior y entonces nos comparte cuáles son sus retos y metas a corto y largo plazo.

Lo que busca Paulo es ayudar y entender a sus clientes al elegir sus diseños. Cortesía Jorge Salas/@gs.studiomx

“Definitivamente alcanzar a más clientes, vivimos en un mundo capitalista. Quiero llegar a un nivel más alto de proveeduría y distribución. Definitivamente es un reto y al mismo tiempo una meta”.

Finalmente, el artista y diseñador nos comparte un pedazo de sabiduría que le compartiría a alguien que se encuentre en la misma posición que él, cuando decidió dedicarse a su pasión actual.

“Ser irreverentemente, esas son las personas que trascienden. Dudo mucho que a Lady Gaga le importara en lo más mínimo salir a la calle como lo hacía. No creo que sea casualidad que toda la gente que ha llegado lejos fue porque fueron genuinamente ellos mismos. Vivimos en un mundo moderno en el que el celular es nuestra ventana a él. Y creo que la gente está hambrienta de conocer gente real y genuina. Se trata de no tirar la toalla y entender que se tendrá que trabajar duro”.