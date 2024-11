Paloma Cuevas, la novia de Luis Miguel, le dedica un emotivo mensaje a Silvia Pinal tras su muerte

Paloma Cuevas, novia de Luis Miguel, le dedicó un sentido mensaje a Silvia Pinal tras su muerte a través de sus redes sociales.

El mundo del espectáculo sufrió una gran pérdida ayer, 28 de noviembre, con el fallecimiento de Silvia Pinal, uno de los rostros más importantes de México, por ello, figuras de todo el mundo han recordado a la actriz tras su partida.

Entre tantos homenajes a su memoria, Paloma Cuevas le dedicó unas palabras a través de sus historias de Instagram, donde compartió una foto en blanco y negro de Silvia Pinal cuando era joven, acompañada de la canción Piano Solo de Ennio Morricone, pieza que pertenece a la banda sonora de la película ‘Love Affair’

“Hasta siempre, Silvia, tu legado será eterno por tu inconmensurable talento, que deja una huella indeleble en el mundo de la cultura. Te recordaremos siempre”, escribió la diseñadora española junto a un emoji de corazón blanco.

Paloma Cuevas, Silvia Pinal Instagram @palomacuevasofficial

Paloma Cuevas, Luis Miguel y Silvia Pinal

El sentido mensaje de la socialité no es solo por su admiración hacia el trabajo de la actriz mexicana, también es una muestra de empatía con la dinastía Pinal, a la cual pertenece Michelle Salas, hija de Luis Miguel.

Luis Miguel y Paloma Cuevas mantienen una sólida relación desde 2022 y, de hecho, la diseñadora ha forjado un estrecho vínculo con Michelle Salas, quien incluso ha dicho que “es una gran mujer”.

Durante su tour 2023-2024, el intérprete de ‘Oro de Ley’ fue captado en varias ocasiones acompañado por su hija mayor y por su pareja, dejando claro que entre ellas existe una excelente relación.

Silvia Pinal externó en varias ocasiones su cariño y admiración hacia Luis Miguel. “Yo lo quiero porque es el padre de una bisnieta mía que es preciosa, con eso, no me importa lo demás”, dijo en una ocasión la actriz.

De hecho, la ‘Diva del Cine de Oro Mexicano’ declaró en 2019 que quería que el cantante formara parte de su “último adiós”: “Yo lo quiero mucho, desde que supe que era mi nieto lo presumí, es guapo y simpático. Me encantaría que Luis Miguel me cantara y que no falten los mariachis”.