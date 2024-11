Frida Sofía despide a Silvia Pinal con un desgarrador mensaje

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, se despidió de su abuela, Silvia Pinal, con un desgarrador mensaje a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la joven empresaria compartió un video donde aparece llorando, agradeciéndole a Dios por haber tenido la oportunidad de despedirse de la diva del Cine de Oro mexicano, además, hizo una reflexión sobre lo frágil que es la vida.

“Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil, tan frágil. Hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá, de toda la abundancia que me da en cuanto a momentos, momentos que valen, pero que más bien no tienen precio, uno de esos momentos fue el regalo de haber podido despedirme de mi abuelita”, dijo en el clip.

Silvia Pinal y sus hijos Instagram @laguzmanmx

Aunque hasta el momento se desconoce si estuvo presente en el hospital en los últimos días de Silvia Pinal, Frida Sofía reveló que pudo decirle al oído a su abuela lo mucho que la amaba y está muy agradecida por haber podido darle el último “adiós” a alguien tan querido por ella.

La hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma hizo referencia a Viridiana, una de las hijas de Silvia Pinal, quien lamentablemente falleció en un accidente automovilístico en 1982, a los 19 años de edad.

“Haberle podido susurrar al oído que la amaba, que soy eternamente agradecida y pues que se merece descansar, que la espera ahí su hija (Viridiana), que la espera mi hermana, Natasha, para recibirla en la gloria de Dios como la reina que es y así es y así fue, entonces eso fue lo más bonito de esta desgracia”, agregó Frida Sofía.

La empresaria también recordó a su hermana Natasha Moctezuma, quien murió en septiembre de 2021 en Nueva York a los 24 años luego de una larga batalla contra la epilepsia y una enfermedad pulmonar.

Silvia Pinal Instagram @sylviapasqueloficial

La muerte de Silvia Pinal

La gran artista, Silvia Pinal, falleció este 28 de noviembre luego de pasar una semana hospitalizada a causa de una infección en las vías urinarias y posteriormente una bacteria.

Aunque se tenía previsto que fuera dada de alta el miércoles 27 de noviembre, su estado se volvió crítico la noche del martes 26. De acuerdo con su hijo, Luis Enrique Guzmán, uno de los pulmones de su madre colapsó.

Efigenia Ramos, asistente personal de la estrella, dijo: “Tuvo dos colapsos pulmonares”, sin revelar más detalles.