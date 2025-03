Papá de Checo Pérez confiesa cuál es su relación con Lucía Méndez

Antonio Pérez Garibay, papá del piloto Checo Pérez dio detalles de la relación que mantiene con la actriz Lucía Méndez, a quien dijo que quiere como esposa.

“Me gusta para esposa. Es muy difícil encontrar pareja joven para llegar al altar, si ella lo acepta yo con mucho gusto, solamente nos hemos dado la mano como quinceañero, los tiempos y las puertas se abren cuando Dios quiere, pero también soy precavido, no me gustaría que esto pase por encima de todo, esto es lo correcto”. Soy divorciado, tengo 10 años que me separé de Marilú. Lucía es una mujer muy simpática, muy inteligente, con la que tengo grandes conversaciones y muchas pláticas. Es muy inquieta, 24/7 está viendo nuevos proyectos, qué nuevo hacer”, dijo el empresario.

Sin embargo, el papá de Checo Pérez aseguró que su relación con Lucía solo es de amistad por el momento. “Tenemos una gran relación de amistad, nos estamos conociendo, pero en esos temas del corazón nunca puedes decir sí o no, nos debemos cuidar, ya somos abuelos, tenemos que llegar a un buen paso con buenos acuerdos porque no somos quinceañeros”, dijo en una entrevista para Maxine Woodside.

Antonio Pérez Garibay puntualizó que por ahora están disfrutando del tiempo que pasan juntos, incluso planean hacer un viaje a Dubai como amigos.

“Disfrutamos la vida juntos.... cuando tenemos tiempo salimos a comer, cenar o desayunar, queremos ir a Dubai pronto, nunca me había reído tanto con una mujer como con ella”, expresó.

Por su parte, Lucía Mendez declaró a People en Español que además de una amistad, tiene negocios con el papá de Checo en los que están trabajando juntos.