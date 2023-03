Él es Jean Todt, la poderosa pareja de Michelle Yeoh

Jean Todt, expresidente de la Federación Internacional del Automóvil, es pareja de la actriz Michelle Yeoh desde 2004.

Hollywood tiene una nueva Power Couple: Michelle Yeoh y su pareja, Jean Todt. La ganadora del Oscar a Mejor Actriz y el empresario francés sostienen desde 2005 un largo compromiso que, durante la ceremonia 95 de los Premios de la Academia, pudieron presumir al mundo entero. Pero ¿quién es Todt? ¿cómo conoció a la protagonista de Everything Everywhere All At Once? y ¿qué relación tiene el hombre con figuras como Michael Schumacher y Checo Pérez?

Quién es Jean Todt, la pareja de Michelle Yeoh

Nacido el 25 de febrero de 1946, Jean Todt es una de las figuras más importantes del automovilismo en el mundo.

Tras una notoria carrera como copiloto de rally entre 1966 y 1981, Todt se unió a las filas de Peugeot Talbot Sport, donde fungió como director del área de Carreras. Bajo su mandato, la escudería francesa conquistó dos campeonatos mundiales de Rally (1985 y 1986), así como diversos trofeos en Europa.

En 1993, después de 12 años en Peugeot, Todt asumió el puesto de CEO de la Scudería Ferrari de la Fórmula 1. El francés lideró al Cavallino Rampante durante su mejor época en la Máxima Categoría, conquistando el Campeonato de Constructores en 8 ocasiones, además de impulsar la carrera de pilotos como Michael Schumacher y Kimi Räikkönen.

En abril de 2009, Jean Todt se convirtió en presidente del consejo de Seguridad de la Federación Internacional de Automóviles (FIA). Meses más tarde, el empresario fue electo presidente de la FIA, cargo que mantuvo hasta diciembre de 2021.

La historia de amor de Michelle Yeoh y su pareja, Jean Todt

Aunque no hay información sobre cómo se conocieron Michelle Yeoh y su pareja, Jean Todt, se sabe que ambos comenzaron a salir en 2004 y se comprometieron al año siguiente.

En ese entonces, la actriz asiática acababa de terminar su relación con el cardiólogo estadounidense Alan Heldman, con quien se había comprometido en 1998. Anteriormente, Yeoh había estado casada con el empresario hongkonés Dickson Poon, dueño de las compañías de moda Harvey Nichols y S.T. Dupont.

Aunque Todt estaba soltero, era bien conocida su historia sentimental previa. Especialmente con su esposa, con quien tuvo a su único hijo: el manager de carreras Nicolas Todt.

Michelle y Jean han dejado ver su amor en redes sociales, fotografiándose en los múltiples países que visita la Fórmula 1 año con año y celebrando los logros de cada uno. Tras ganar el Oscar, por ejemplo, la actriz de El Tigre y el Dragón subió a su cuenta de Instagram una fotografía donde se le podía ver junto a su prometido.

Las polémicas declaraciones de Jean Todt sobre Checo Pérez

Por supuesto, la carrera de Jean Todt no ha sido ajena a controversias. De hecho, una de sus declaraciones en su último año como presidente de la FIA –y representante máximo de la Fórmula 1– causaron polémica en México.

En noviembre de 2021, Todt decidió respaldar públicamente al piloto francés Pierre Gasly. “Si Gasly condujera un Mercedes o un Red Bull, creo que les pondría las cosas difíciles. ¿Ganaría un campeonato del mundo? No lo sé. Pero en todo caso estaría al menos al nivel de los compañeros de Vertappen y Hamilton”, dijo a beIN SPORTS.

Jean Todt y Michelle Yeoh en la alfombra roja de los Oscar Getty Images

El apoyo a su compatriota causó que muchos señalaran que Todt estaba criticando ligeramente el desempeño de Sergio “Checo” Pérez y Valteri Bottas, compañeros de Max Verstappen y Lewis Hamilton en ese entonces. El francés no profundizó en sus aseveraciones, ni volvió a referirse al respecto.