Paul McCartney demuestra su apoyo a Johnny Depp en un concierto

Paul McCartney, el ex integrante de “The Beatles” tiene una gran amistad con el actor de “Piratas del Caribe”, Johnny Depp, por este motivo, mostró un video de él durante su concierto en Seattle.

El cantante Paul McCartney y el actor Johnny Depp son grandes amigos y colaboradores desde hace mucho tiempo, por esta razón, Paul decidió hacer un gesto de apoyo a Johnny en medio del juicio que enfrenta contra su ex pareja Amber Heard, ya que el intérprete argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión donde habla acerca de la violencia doméstica e indirectamente se refiere a él, y según Depp a consecuencia de esto ha perdido proyectos y dinero, por ello la demanda por 50 millones de dólares, mientras que Heard presentó una contrademanda por varios millones por las molestias y acusaciones de su ex esposo.

En tanto, han sido varios artistas quienes han manifestado su apoyo a Depp en medio de lo que sucede en el juicio, por ello Paul se ha sumado a ellos.

Apoyo a Johnny

Durante su reciente concierto en Seattle, Paul reprodujo un video de Johnny acompañándolo en la guitarra. En imágenes compartidas en Instagram por la filántropa y ex modelo Jill Vedder, se ve a McCartney interpretando el tema, “My Valentine”, frente a un video en blanco y negro de Depp tocando la guitarra y recitando la letra de la canción en lenguaje de señas.

En el pie del clip se lee, “Podría ser controversial compartir esto, no me importa. Solo sé que es un caballero. Y aunque apoyo a las mujeres y al movimiento Me Too, también conozco mujeres que han destruido las vidas de hombres buenos e inocentes”.

El clip fue tomado del video musical original de la canción, que también presenta a Natalie Portman, y se ha utilizado en los conciertos del artista durante casi toda una década.

