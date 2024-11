Paul McCartney en el Corona Capital: ¿a qué hora inicia el concierto y dónde verlo EN VIVO?

Paul McCartney, el legendario ex Beatle, es uno de los actos más esperados del Corona Capital 2024, al cerrar el festival con un concierto que promete ser memorable. Después de los conciertos que dio esta misma semana en la Ciudad de México, donde volvió a conquistar al público mexicano, Sir Paul McCartney será el broche de oro del aclamado festival.

¿Cuándo actúa Paul McCartney en el Corona Capital 2024?

Paul McCartney se presentará en el escenario principal, Corona Stage, del Corona Capital 2024 este domingo 17 de noviembre. Su actuación está programada para comenzar a las 23:30 horas y se extenderá hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 18 de noviembre.

McCartney será el encargado de cerrar el tercer y último día del festival, que tiene lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

¿Cómo ver en vivo el concierto de Paul McCartney?

Si no pudiste asistir en persona al Corona Capital, no te preocupes. Puedes seguir la actuación de Paul McCartney a través de las plataformas digitales oficiales del evento.

La transmisión en vivo estará disponible en las redes sociales del festival, incluyendo TikTok, YouTube, y Facebook Live. Estos canales ofrecen una oportunidad única para experimentar la magia de McCartney desde la comodidad de tu hogar.

¿Quiénes más se presentan en el Corona Capital 2024?

El Corona Capital no solo cuenta con Paul McCartney como acto estelar; el festival también presenta a una variedad de artistas talentosos a lo largo del día. El mismo 17 de noviembre, podrás disfrutar de las actuaciones de Empire Of The Sun, Iggy Pop, y Jack White, entre otros. Cada uno de estos artistas se presentará en diferentes escenarios del festival, a fin de asegurar una jornada llena de música y entretenimiento.

¿Qué se puede esperar del setlist de Paul McCartney?

Aunque el setlist específico para el Corona Capital no ha sido confirmado, es probable que McCartney interprete una mezcla de sus más grandes éxitos, tanto de su carrera solista como de su tiempo con The Beatles. Canciones como “Hey Jude”, “Blackbird”, y “Live and Let Die” son favoritas en sus conciertos y podrían formar parte de la noche.

El Corona Capital 2024 promete ser un evento inolvidable, especialmente con la presencia de una figura tan icónica como Paul McCartney para el gran cierre. Asegúrate de sintonizar a tiempo para no perderte de esta experiencia musical única.