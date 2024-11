Paul McCartney prohíbe este alimento en sus conciertos en México

Paul McCartney se encuentra en México donde dará varias presentaciones este fin de semana, entre conciertos en el Estadio GNP y para finalizar cerrará el primer día del festival Corona Capital 2024.

El cantautor y compositor ya estuvo en Monterrey donde si bien no hubo queja del parte del público regiomontano, hubo una condición del legendario exBeatle que sorprendió a los asistentes.

Según los conductores de RG La Deportiva, “el señor McCartney no quiere oler a chicharrones ni a arrachera”. La exigencia del músico inglés fue que, desde la mitad del Estadio BBVA hacia el escenario, se prohibiera la venta de este tipo de productos durante su concierto del viernes 8 de noviembre.

¿Por qué Paul McCartney prohibió la venta de carne en su concierto?

Paul McCartney es vegano desde 1957. Durante una entrevista para National Geographic, el artista contó que se encontraba en una granja con su esposa Linda Louis Eastman. Ambos comían una pierna de cordero mientras, a través de la pradera, observaban precisamente a unos corderos pastar.

“Hice una conexión mental. Ellos estaban viviendo la mejor etapa de su vida y me pregunté, ¿por qué habría de quitarle ese derecho a un ser vivo cuando no necesito hacerlo?”, dijo el inglés. Tras esto, McCartney le propuso a su esposa no comer carne por un día. La sugerencia ha durado casi 50 años.

En 2017, el músico realizó un documental titulado One day a week (Un día a la semana). Es protagonizado el actor canadiense Woody Harrelson, la actriz estadounidense Emma Stone y las hijas del propio McCartney, Mary y Stella.

“Mi documental pretende crear conciencia sobre este tema tan importante y mostrar a la gente que, si todos colaboramos en esta tarea, podemos contribuir a mejorar el medio ambiente”, se lee en la entrevista mencionada en el párrafo anterior.

Es la séptima vez que Paul McCartney toca en México. La primera fue en 1993; en 2012, dio un concierto gratis en la plancha del Zócalo capitalino durante la administración de Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno; en 2023, también tocó el 14 y 16 de noviembre en el Foro Sol, ahora Estadio GNP Seguros. Falta esperar que la prohibición de la venta de carne también se haga válida en la capital mexicana.

