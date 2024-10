Paulina Mercado comparte detalles sobre su estado de salud tras ser sometida a cirugía de emergencia

Paulina Mercado reapareció en redes sociales para compartir detalles de su estado de salud, después de que informó que fue diagnosticada con cáncer de garganta.

La conductora de “Sale el Sol”, se sometió a una cirugía este lunes 30 de septiembre, en la que le extirparon el tumor maligno que le fue detectado.

A través de un video en Instagram, Paulina apareció con actitud optimista, con la voz ronca por la situación y mostrando algunos parches en su cuerpo.

Paulina Mercado agradeció a todas las personas que se han mantenido al pendiente de su recuperación. “Gracias por sus muestras de cariño, por sus mensajes, gracias por sus oraciones, gracias por su buena vibra, gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Una aventura, desde luego, llena de muchísimo aprendizaje y éxito”, dijo sonriendo la famosa que ya se encuentra en casa descansando.

La novia de Juan Soler destacó que afortunadamente el cáncer no ha pasado a la tiroides y dijo que su estancia en el hospital fue agradable por la atención que recibió de los médicos.

“Les cuento que estoy totalmente sana, afortunadamnete este tumor estaba encapsulado, entonces lo sacaron todo. No me tuvieron que quitar ningún ganglio. No se fue a la tráquea. Solamente me quitaron una paratiroides, que sí estaba contaminada, pero ya salió absolutamente todo el cáncer”.

Paulina dijo que su cuerpo está libre de cáncer y expresó su deseo de vivir al máximo. Asimismo, invitó a la gente a hacerse chequeos constantes para prevenir el cáncer.

“Creo que si es importante hacer una pausa y darnos cuenta de lo importante que es la prevención, lo importante que es checarnos. Yo tenía una bolita y no le hacía caso, me sentía muy cansada y tampoco le hacía caso. Mi problema a pesar del tamaño y demás fue detectado a tiempo. Siempre que se sientan mal o vean algo raro en su cuerpo, escúchense. Todo a tiempo es curable...”, mencionó.