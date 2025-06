Pepe Aguilar lanza adelanto de canción en apoyo a los migrantes

A través de un video de Instagram, Pepe Aguilar expresó su preocupación por las detenciones masivas realizadas por el Servivio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, donde decenas de personas fueron arrestadas.

El presidente Donald Trump, ordenó el despligue de 2 mil efectivos de la Guardia Nacional para controlar las manifestaciones.

En su mensaje, el intérprete abordó la complicada situación que enfrentan las familias latinas ante el riesgo de deportación. También presentó un adelanto de una canción compuesta en una reunión bohemia con su hija y yerno, que refleja el dolor y la esperanza de quienes viven con el temor constante a ser separados de sus seres queridos.

Pepe Aguilar se sumó a las voces que condenan estas acciones, haciendo un llamado a la unidad y a la resistencia pacífica a través del arte y la cultura.

Las políticas migratorias implementadas por Trump no solo han afectado a los inmigrantes indocumentados, sino también a artistas y trabajadores latinos que enfrentan restricciones para obtener visas de trabajo. Pepe Aguilar ha criticado estas medidas, señalando que han impedido a varios colegas presentarse en Estados Unidos, limitando la difusión de la cultura latina.

Pepe Aguilar instó a la comunidad latina a mantenerse firme y unida frente a la adversidad y resaltó que es fundamental preservar la identidad cultural y luchar por los derechos de todos.

El artista afirmó que la manera de expresar su apoyo es con su música. A pesar de que el intérprete de “Prometiste”, no ha sacado oficialmente este tema, en redes sociales transmitió un video donde presumió parte de la melodía que el también compositor, dedica a los mexicanos.

Parte de la canción dice lo siguiente: “Casi 14 años sin ir a mi tierra donde nací, ya todo ha cambiado y le pido a mi Dios, no se olviden de mi”.

“Se murió mi madre, y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir y yo sin poder ir... y yo sin poder ir”.

“Trabajé y trabajé. Tiene muchos días que no miro el Sol, mis hijos son grandes, ya no les entiendo, no hablan español”.

“No ha sentido miedo aquel que no ha visto una camioneta de migración o una deportación o una deportación”.

“Jardinero o cocinero, igual me la rifo... como quiera soy amigo y también mexicano”, dice parte de la canción”.

Confesó que la canción salió en una bohemia con el, “yerno y mi hija”.