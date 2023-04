Piqué se lanza contra Shakira y ella abandona Barcelona

Durante un live de Twich, el exfutbolista Gerard Piqué habló de la canción que su ex Shakira hizo en colaboración con Bizarrap y dijo, “El tema de tirar ‘beef’, que está muy bien y es la moda y el zasca y tal, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que el tiras el ‘beef’”. "¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?, cuestionó sobre el acoso que ha recibido en redes sociales.

“Yo con el tema que he pasado, el año pasado, mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, miles y no me importa nada”, dijo Piqué durante la charla con el streamer Gerard Romero. No obstante, aseguró que está feliz junto a la gente que lo quiere.

"¿Qué importancia les tienes qué dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots, mentalmente esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario estás muerto”, mencionó.

“Tú no puedes controlar lo que la gente haga, tú puedes controlar lo que tú puedes hacer, y lo que tienes que hacer es vivir tu vida... en el momento en que os preocupais han ganado los haters”, finalizó el exdefensa del FC Barcelona.

Tras los comentarios de Piqué, finalmente, Shakira se despidió de Barcelona, lugar donde vivió junto a su familia y ahora deja tras su separación para iniciar una nueva vida en Miami junto a sus hijos Sasha y Milan. Desde el avión, Shakira escribió, “pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, agregó la colombiana que se despidió del lugar donde formó una familia hace varios años.