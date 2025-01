Por qué el cuñado de Blake Lively envió una disculpa pública en medio del pleito de la actriz con Justin Baldoni

El cuñado de Blake Lively, Bart Johnson, publicó una disculpa pública a través de su cuenta en X, luego de que hace un mes arremetió en contra de Justin Baldoni en redes sociales, llamándolo “fraude” y burlándose de su peinado.

El actor de ‘High School Musical’, quien está casado con Robyn Lively, hermana de Blake, aseguró que está arrepentido por su comportamiento y ofensas, aunque no escribió el nombre de Justin Baldoni en su mensaje, los post en contra del actor de origen italiano ya fueron eliminados.

¿Por qué se disculpó el cuñado de Blake Lively?

Luego de que Blake Lively acusó legalmente a Justin Baldoni por presunto acoso sexual, armar una campaña de desprestigio en su contra y provocarle angustia emociona extrema, Bart Johnson publicó un mensaje en el que calificó al actor como un “fraude”, además se burló de su ‘man bun’, un moño de cabello que usan los hombres.

“Es un fraude. Se pone el ‘disfraz’ de un héroe, con moño y todo. Utiliza todas las frases de moda y palabras de moda para sus podcast. Nada de esto es genuino. Todo es teatro. Y todos cayeron en la trampa durante años. Vuelve a ver sus videos con un ojo más crítico y observa cómo se elogia y se felicita a sí mismo con falsa humildad y autodesprecio. ¡Qué actuación!”, escribió el pasado 23 de diciembre.

Sin embargo, este mensaje ya fue eliminado de su cuenta.

El ‘man bun’ y el feminismo de Justin Baldoni

Al parecer, esta no fue la primera referencia al moño de cabello y al feminismo del director de ‘Romper el Círculo’, pues cabe recordar, que Justin Baldoni demandó a Blake Lively y a su esposo por presunto bullying a través del personaje ‘Nicepool’ en la película ‘Deadpool y Wolverine’, interpretado por Ryan Reynolds, el cual luce peinado con un ‘chongo’ o ‘moño’ masculino, y se describe a sí mismo como “feminista”. Además, llama al personaje ‘Ladypool’, para el cual Blake Lively prestó su voz, “hermoso” y le dice: “Ella también acaba de tener un bebé y ni siquiera se nota”.

También se habla de una escena eliminada de la película de ‘Deadpool y Wolverine’ donde ‘Nicepool’ dice que su “vocación es algún día iniciar un podcast que monetice el movimiento de mujeres”. Justin Baldoni inició un podcast llamado ‘Man Enough’ en 2021, en el que hablaba de la “masculinidad moderna”.

OMG how Justin Baldoni will be able to prove he's Nicepool now?? 🫠 https://t.co/li8zmzJi6Y pic.twitter.com/OKeRCM3BnS — Amber4Ever ✊🏻💜 (@tpwk_now) January 19, 2025

¿Qué dice la disculpa del cuñado de Blake Lively?

Aunque no mencionó a Justin Baldoni en el texto, para los internautas quedó más que claro que Bart Johnson se refería a su anterior mensaje en contra del actor de ‘Jane the Virgin’.

“Cada vez que dije algo desagradable sobre alguien, me he arrepentido. Afortunadamente, eso casi nunca ocurre y definitivamente no cuando estoy en mi mejor momento. Independientemente de si es verdad o no, si es mi opinión, incluso si estoy tratando de decir la verdad o defender a alguien, nunca es bueno. Incluso en momentos en los que podría ‘sentirse’ justificado y hacer lo correcto, no hay diferencia. Hay una mejor manera. Está por debajo del estándar que tengo para mí y lo lamento”, escribió el actor.

“Me disculpo sinceramente con cualquiera a quien haya lastimado o decepcionado al decir algo que suene cruel. Lo haré mejor. Si me sigues, sabrás que te resultará difícil encontrar más de una vez que haya criticado a alguien en las redes sociales. No es mi problema. Puedes encontrar fácilmente un millón de veces que he animado, apoyado, alentado y animado a mi familia, amigos, seguidores y extraños. Eso es con lo que estoy comprometido y donde encuentro mi felicidad. Todos tenemos defectos y definitivamente soy un trabajo en progreso y estoy haciendo lo mejor que puedo para crecer y ser mejor. Les envío TODO mi amor a TODOS ustedes”, finalizó Bart Johnson.