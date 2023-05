Por qué Pablo Lyle podría ser deportado a México, lo cual mejoraría su situación legal

El pasado mes de febrero 2023 se dio a conocer el veredicto de la sentencia en contra de Pablo Lyle por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un señor de la tercera edad: cinco años en prisión y ocho más de libertad condicional. Lo antes mencionado, a expensas de la buena conducta del actor, la cual podría disminuir su condena.

Lo que ahora busca el equipo legal del actor mexicano es una nueva auddiencia para ser deportado a México desde los Estados Unidos.

¿Pueden deportar a Pablo Lyle a México?

La abogada Sandra Hoyos habló en el programa ‘Ventaneando’ y corroboró más información sobre cómo sería el proceso para deportar a Lyle, y por qué podría ocurrir de esta manera. “La corte estatal emitió una orden pidiendo la cooperación completa con los federales, que en el caso de Estados Unidos sería el departamento de inmigración; sabemos que eso ya está en pie, lo cual quiere decir que es muy probable que él será deportado a México”, vía MARCA.

Para hacerlo, debe apelarse el pago de una transcripción del juicio (la cual tiene un costo aproximado de 15 mil dólares); el portal menciona que el equipo legal de Lyle lo pidió así con la justificación de que el actor no generó ingresos en estos años y eso representó una pérdida en su economía. ¿Por qué es útil tener la transcripción? Hoyos explicó al programa que “la corte de apelación requiere requiere la transcripción del juicio entero [...] Lo deben entregar, porque si no, ¿cómo más sabrá la corte qué se dijo exactamente en ese momento? Ellos no pueden fallar ni a favor ni en contra sin tener el beneficio de ese documento”.

Aún así las posibilidades de que Pablo sea deportado a México pueden ir en aumento porque, como explica la abogada, “hay una orden clara firmada por el juez donde pide cooperación con los federales, lo cual indica que él sería transferido a la corte de inmigración a la cárcel de inmigración, aquí en Miami, donde habrá un juicio y ellos van a determinar si él será deportado o se mantiene en Estados Unidos. En mi opinión lo van a deportar”.

Semanas atrás CARAS habló con la esposa de Pablo Lyle y reveló cómo es el contacto que tienen ella y sus hijos con el actor. “Antes había llamadas diarias y dos videollamadas a la semana. Ahora está en otra área transitoria, viendo en dónde va a pasar su sentencia y la comunicación es bastante limitada. Sin embargo, él los preparó, les dijo que iba a pasar por este proceso y no se iba a poder comunicar tan seguido como antes, incluso les mandó cartas”.

“Pero han mantenido una buena comunicación hasta el momento. Durante el mundial, por ejemplo, Pablo y Mauro apostaron a la distancia y por videollamada. Recientemente se dieron a conocer unas fotos en las que se le ve pelón a Pablo, sin embargo, nadie sabe que fue porque perdió la apuesta contra Mauro. Recuerdo que ya había pasado el mundial y Pablo aún no se rapaba pues venía el juicio y luego la sentencia, no fue sino hasta después de eso que cumplió y se rapó".