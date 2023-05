Por qué Vadhir Derbez estuvo a punto de morir

Vadhir Derbez rompió el silencio sobre un accidente que pudo terminar en un trágico final.

El hijo de 32 años de Eugenio Derbez y Silvana Prince atravesó un trágico episodio en el rodaje del programa ‘De Viaje Con Los Derbez’, y habló con la prensa al respecto.

¿Qué le pasó a Vadhir Derbez?

En este programa vía streaming sale la familia en un viaje por Jamaica, y decidieron volar en parapente. Vadhir, quien ya había tomado un curso para subirse a esta modalidad de paracaidismo deportivo, consideró buena idea intentarlo desde estas montañosas tierras. “Normalmente lo practico cuando estoy en México, pero ahora se me ocurrió hacerlo en un lugar donde nunca lo había hecho y terminté en un accidente bastante denso, en el que pude haber perdido la vida por el lugar donde estábamos... por la gravedad”, confesó Vadhir a TVyNovelas; “hay muchos casos donde ha pasado, gracias a Dios estoy bien”.

El hijo de Eugenio Derbez no es extraño a las actividades con mucha adrenalina, y lo contó en la entrevista. “A mí me encantan esas cosas, yo no siento que estoy viviendo si no hago algo extremo y que me lleve al límite; me encanta, me da felicidad. Además me aventé por el hecho de estar en Jamaica y por ser el único día que tenía libre, y pagué las consecuencias. Es ahí donde te das cuenta que vale más la pena escuchar lo que te dicen los maestros cuando te enseñan que no puedes no escuchar, y ahí fui yo de estúpido”.