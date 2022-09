Premios Emmy 2022: Conoce la lista completa de ganadores

La actriz Zendaya encabezó la lista de ganadores de la ceremonia de los Premios Emmy que reconocen a lo mejor de la televisión.

Se llevó a cabo la 74º edición de los Premios Emmy en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, donde previo a la ceremonia de premiación, diferentes celebridades desfilaron por la alfombra roja con sus mejores looks.

El actor mexicano Diego Luna, compartió el escenario con Selena Gomez para presentar los premios de la noche. Además, Gael García Bernal también lo hizo.

La actriz Zendaya fue quien acaparó la atención en la alfombra dorada, donde cautivó con su belleza y elegancia, además de resultar ganadora de un Emmy. La estadounidense lució un impecable vestido de Valentino que la hizo brillar en todo momento.

A continuación te presentamos a los ganadores de los Premios Emmy

Actor principal destacado en una serie o película limitada o de antología

GANADOR: Michael Keaton, Dopesick

Actor de reparto en una serie limitada o película

GANADOR: Murray Bartlett, The White Lotus

Actriz de reparto destacada en una serie dramática

GANADORA: Julia Garner, Ozark

Actor de reparto destacado en una serie dramática

GANADOR: Matthew Macfayden, Succession

Actriz de reparto destacada en una serie de comedia

GANADORA: Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Actor de reparto destacado en una serie de comedia

GANADOR: Brett Goldstein, Ted Lasso

Actriz principal destacada en una miniserie o película o de antología

GANADORA: Amanda Seyfried, The Dropout

Actriz de reparto en una miniserie o película

GANADORA: Jennifer Coolidge

Programa de Competición

GANADORA: Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls

Mejor dirección de serie o película limitada o de antología

GANADOR: Mike White, The White Lotus

Mejor guión para una serie o película limitada o de antología

GANADOR: The White Lotus, Mike White

Mejor dirección para una serie dramática

GANADOR: Squid Game, Red Light, Green Light, Hwang Dong-hyuk

Actriz principal en una serie dramática

GANADORA: Zendaya, Euphoria

Actor principal destacado en una serie dramática

GANADOR: Lee Jung-jae, Squid Game

Actriz principal destacada en una serie de comedia

GANADORA: Jean Smart, Hacks

Mejor serie limitada o antológica

GANADORA: The White Lotus

Mejor serie de comedia destacada

GANADORA: Ted Lasso

Mejor serie dramática

GANADORA: Succession

