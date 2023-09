Premios PRODU 2023: Ellos son los finalistas de la séptima edición

Los Premios PRODU 2023 son los únicos galardones en la producción iberoamericana que reconocen formatos, contenidos, programas y talentos de la industria audiovisual, en más de 104 categorías y tres grandes premios.

Entre los grupos de medios que más nominaciones recibieron se encuentran: TelevisaUnivision, Disney, Warner Bros, Discovery, Netflix, NBC Universal, Telemundo, Caracol, Movistar, Paramount y Amazon. México, Argentina y Colombia encabezan en ranking de países con mayor cantidad de aspirantes que participarán en su séptima edición que año con año distingue a talentos, programas y producciones.

Este año, la gala se realizará el 1 y 2 de noviembre, y los ganadores se darán a conocer en una transmisión vía streaming. El prestigioso jurado de los Premios PRODU estará conformado por más de 600 reconocidos ejecutivos, productores, directores, distribuidores, creativos, programadores, asesores, representantes y talentos.

Las producciones con más presencia en los Premios PRODU 2023 son: El amor después del amor (Netflix, Mandarina Contenidos) con 12 nominaciones, Toda la sangre(Lionsgate+, ViX, Fremantle México) con 9, El grito de las mariposas (Star+, Disney+, Pampa Films), Entrelazados 2(Disney+, Pampa Films), Romina poderosa (Caracol Televisión) y Vgly (HBO Max, Exile) con 8 cada uno; División Palermo (Netflix, K&S Films) y El hijo zurdo (Movistar Plus+) con 7 y El secreto de la familia Greco (Netflix, Telemundo Streaming Studios, Underground Producciones) y Leandro Díaz (Canal RCN, Estudios RCN) con 6.

Con 5 rubros aparecen El encargado (Star+, Star Original Productions, The Walt Disney Company Latin America, PEGSA), El reino 2 (Netflix, K&S Films), Mila na multiverso(Disney+, The Walt Disney Company Latin America, Boutique), O rei da TV (Star+, Star Original Productions, The Walt Disney Company Brasil, Gullane), Reyes: La persecución (Record TV), Ventino (Caracol Televisión), Viaje al centro de la Tierra (Disney+, Disney+ Original Productions, TIS Productions) y Escuela imparables 2 (Canal E!, NBC Universal, We Love Entertainment).

En lo que respecta a talentos, 165 artistas componen el grupo de finalistas. Entre ellos se destacan los mexicanos Aaron Díaz(Toda la sangre), Ricardo Abarca (El repatriado), Kate del Castillo (La reina del sur 3), Eugenio Derbez (Last One Laughing Mexico 5), Fernando Colunga (El secreto de la familia Greco), Carolina Miranda (Perfil falso), Carmen Aub(Con Carmen 2), Zuria Vega (Las Pelotaris 1926), Christian Vázquez (De brutas, nada 3), Pedro Fernández (Mariachis), Sebastián Zurita (Cómo sobrevivir soltero 3), Luis Ernesto Franco (Máscara contra caballero), Alex Lago (Vgly), Rafael Amaya (El señor de los cielos 8), Danielle Dithurbide(Despierta).

Otros finalistas en rubros artísticos son: Ana Brenda Contreras(Toda la sangre), Paola Turbay (Ana de nadie), María Fernanda Mora (Shows TUDN), Valeria Marín (Shows TUDN), Andrea Serna (Desafío, The Box), Ana Lucía Domínguez (Pálpito 2), Carolina Cuervo Navia (Cochina envidia), David Palacio (Romina poderosa), Carolina Gómez(Ventino), Miren Ibarguren (Supernormal 2), María León (El hijo zurdo), Javier Cámara (Rapa), Óscar Jaenada (Horario estelar), Maxi Iglesias (Volver a caer), Iván Sánchez (Bosé), Lali Espósito (El fin del amor), Guillermo Francella (El encargado), Carolina “Pampita” Ardohain (El hotel de los famosos 2), Santiago del Moro (Gran Hermano 2022), Diego Peretti (El reino 2), Darío Barassi (C.H.U.E.C.O.), Michel Brown (Desafío sobre fuego Latinoamérica 5, Pálpito 2) y la revelación infantil Gaspar Offenhenden (El amor después del amor). Ibai Llanos y Sergio “Kun” Agüero son dos de los influencers nominados.