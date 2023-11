Qué dijo Glenda Reyna, la mamá de Eiza González, sobre el noviazgo de su hija con Mario Casas

En septiembre de 2023, las especulaciones sobre un posible romance entre Eiza González y Mario Casas se intensificaron cuando fueron vistos con actitudes cariñosas en Italia. Aunque el actor español evadió preguntas. En tanto la madre de Eiza, Glenda Reyna, respondió así sobre la relación entre ambos.

Cuando los rumores del romance entre Eiza González y Mario Casas comenzaron a circular, la prensa mexicana abordó a Glenda Reyna en Televisa San Ángel. Aunque reconoció su desconocimiento sobre los detalles de la relación, enfatizó la felicidad y el éxito profesional de su hija.

Glenda mostró cierto fastidio ante los frecuentes rumores románticos que rodean a Eiza cada vez que es vista acompañada. Afirmó que Eiza es una “niña feliz” que está logrando sus sueños y trabajando arduamente.

Respuesta a la persistencia de los rumores

Dos meses después, los reporteros volvieron a cuestionar a Glenda Reyna sobre el supuesto noviazgo. La madre de Eiza reiteró su falta de información, destacó la distancia geográfica entre ellas.

Expresó que respeta la privacidad de su hija y que no le gusta que le pregunten sobre sus asuntos personales. Ante la noticia de que Eiza parecía feliz con su nueva conquista, Glenda respondió: “Qué bueno, me da gusto. Es que no me gusta que me pregunte de mis cosas, ¿yo por qué le preguntó por las suyas? Las mías son privadas, las de ella también”.

Respeto a la privacidad de su hija

Glenda Reyna subrayó la importancia de respetar la privacidad de Eiza, comprometiéndose a ser una suegra discreta en contraste con su experiencia anterior con una suegra entrometida. Comentó: “Ni me meto, ni opino, ni pregunto ni nada”.

Ante la pregunta sobre si consideraba atractivo a Mario Casas, admitió su buen parecer y, de manera jocosa, mencionó que comenzaría a pensar en el vestido para la boda en caso de un eventual matrimonio.

La sonrisa de Mario Casas

Hasta el momento, Mario Casas ha sido cauteloso al hablar sobre su relación con Eiza González. Cuando se le mencionó a la actriz, reaccionó con una risa nerviosa y se alejó del micrófono. Aunque no confirmó el romance, su reacción llevó a muchos a dar por hecho que la pareja está junta.

La madre de Eiza González, Glenda Reyna, ha mostrado su apoyo y respeto hacia la privacidad de su hija en medio de los rumores de su romance con Mario Casas. La familia guarda silencio sobre los detalles de la relación, permitiendo que el tiempo revele la verdad.