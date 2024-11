Qué es EMDR, la terapia a la que acude Camila Sodi tras la muerte de Ernestina Sodi

Camila Sodi compartió en redes sociales cómo está enfrentando la muerte de su madre, Ernestina Sodi, quien falleció el pasado 8 de noviembre luego de pasar más de 20 días hospitalizada.

A través de sus historias en Instagram, la actriz reveló que comenzó una nueva terapia llamada ‘EMDR’, la cual le recuerda a la película ‘Eterno resplandor de una mente sin recuerdos’.

“Estoy a punto de entrar a una terapia, mi primera terapia de una cosa que se llama EMDR, que tengo muchas ganas de probar”, dijo la intérprete ante la cámara mientras estaba en la sala de espera.

“Es como una onda, se acuerdan de (la película) Eternal Sunshine of the Spotless Mind, es como una onda así, me van a borrar todas mis memorias y ya, voy a salir de aquí como nueva… Bueno, no es así, pero se supone que está increíble, es lo que usaban para el síndrome de estrés postraumático en los soldados y tengo ganas de probarlo”, añadió la famosa.

Camila Sodi también ha compartido con sus seguidores aquellos detalles que hacen su vida más sencilla en este momento, como una mariposa que voló frente a ella, lo que tomó como una señal de que las cosas pronto van a mejorar

Camila Sodi Instagram @camilasodi_

¿Qué es la terapia EMDR?

La terapia de Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR, por sus siglas en inglés) fue descubierta en 1987 por la psicóloga Francine Shapiro, quien encontró que los movimientos oculares voluntarios reducían la intensidad de la angustia de los pensamientos negativos, según explica el Instituto Español EMDR.

Esta terapia es un abordaje psicoterapéutico que trabaja sobre el sistema de procesamiento de información innato del paciente. Este sistema intrínseco puede bloquearse por varios motivos como muertes o abusos de todo tipo, lo cual genera en el paciente varios síntomas como angustia, miedo, tristeza, dolor emocional y físico, entre otros, añade el mencionado instituto.

El EMDR implica recordar un evento traumático y “reprogramar” la memoria usando movimientos oculares rápidos para facilitar el proceso. Incorpora elementos cognitivo-conductuales con movimientos oculares bilaterales u otras formas de estimulación rítmica de izquierda a derecha.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Terapia EMDR, es efectiva para tratar trastornos y condiciones como: Trastornos de Ansiedad, Trastorno Obsesivo Compulsivo, Trastorno Depresivo Mayor, Trastorno Bipolar, Trastornos de la Conducta Alimentaria, Trastornos Psicóticos, Trastornos Disociativos, Trastornos Somatomorfos (incluido el síndrome del Dolor Crónico), Abuso de Sustancias y Adicciones, Fobias y Problemas para Dormir.