Qué es lo que se sabe de las acusaciones contra el padre de Taylor Swift por la presunta agresión a un fotógrafo

El papá de Taylor Swift está en la mira de la policía de Australia luego de que fuera señalado por encabezar una serie de supuestas agresiones físicas contra un fotógrafo de Sydney.

Según los primeros reportes, este incidente ocurrió en la madrugada del 27 de febrero, tiempo de Australia, justo un par de horas antes de que el equipo de la cantante abandonara el país tras dar por concluidas sus presentaciones ahí.

Esto es lo que se sabe sobre el caso de agresión física a paparazzis australianos protagonizado por Scott, padre de Taylor Swift

Reportes de TMZ mencionan que el enfrentamiento entre un fotógrafo y el padre de Taylor Swift ocurrió alrededor de las 2 de la mañana del 27 de febrero, cuando la cantante volvía de un viaje en yate. La cantante arribó al muelle Neutral Bay después de haber asistido a una reunión, misma a la que la acompañó su padre.

Al llegar a tierra, paparazzis que aguardaban por su regreso intentaron tomarle fotos. Acto seguido, Scott Swift habría intentado esquivarlos, para posteriormente señalarlos, con la intención de “advertir” que no podían documentar este momento.

En la denuncia que presentó por este aparente ataque, Ben McDonald, el fotógrafo afectado, mencionó que cuando sintió los primeros impactos pensó que provenían de los escoltas de Taylor, sin embargo, detalló que se percató de que en realidad era el padre de la cantante quien lo estaba empujando.

McDonald no requirió de atención médica ni se dictaminó que haya sufrido alguna agresión física de importancia severa, no obstante, explicó que su denuncia es también porque la violencia no puede justificarse. “En 23 años tomando fotografías, nunca había vivido algo así”.

Scott Swift, papá de Taylor, enfrenta una investigación por daños físicos a un paparazzi Getty

Qué dice el equipo de Taylor Swift sobre este incidente

En una serie de nuevas declaraciones proporcionadas por el equipo de la cantante, negaron categóricamente que Scott Swift haya estado involucrado en un caso de agresión física y aseguraron que se trata de un malentendido.

De acuerdo con información del Daily Mail, los representantes de Taylor Swift informaron que el conflicto inicialmente fue propiciado por Ben McDonald, el fotógrafo, a quien señalaron por tener una actitud agresiva junto a otros paparazzis que se encontraban cerca de la zona.

Inclusive, recalcaron que las primeras agresiones provinieron de la parte acusatoria, pues habrían “amenazado con tirar a una de nuestras acompañantes al agua” en su batalla por obtener las mejores tomas de la cantante. Por su parte, el afectado catalogó esa versión como “basura”, reiterando que la única mujer que estaba presente era Taylor.

Las investigaciones por la supuesta agresión física del padre de Taylor Swift y su equipo de seguridad a un fotógrafo en Australia continuarán su curso los próximos días.