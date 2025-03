¿Qué fue de la vida de David Hasselhoff después de ‘Guardianes de la bahía’ y ‘El auto increíble’?

David Hasselhoff, conocido por sus icónicos papeles en “Knight Rider” y “Baywatch”, ha tenido una carrera multifacética en el cine, la música y la televisión. Lejos de retirarse a la sombra de sus éxitos pasados, “The Hoff”, como cariñosamente se le conoce, ha continuado reinventándose y explorando diversas facetas de su carrera, con lo que suele sorprender a sus seguidores con nuevos proyectos y facetas desconocidas.

¿Qué hizo David Hasselhoff después de “Knight Rider” y “Baywatch”?

Tras finalizar “Knight Rider” en 1986, Hasselhoff se enfocó en su carrera musical, con lo cual alcanzó gran éxito en Alemania y otros países europeos con el sencillo “Looking for Freedom”.

Sin embargo, en 1989 regresó a la televisión como Mitch Buchannon en “Baywatch”, serie que se convirtió en un fenómeno global. Cuando “Baywatch” fue cancelada tras su primera temporada, Hasselhoff apostó por el programa y lo revivió en 1991, para convertirlo en uno de los shows más vistos del mundo. Continuó en la serie hasta 2000 y posteriormente produjo “Baywatch Hawaii” hasta su cierre en 2001.

¿En qué películas sale David Hasselhoff?

Aunque su fama provino de la televisión, Hasselhoff ha participado en varias producciones cinematográficas. Entre sus apariciones destacadas están “Dodgeball” en 2004, donde se interpretó a sí mismo como entrenador del equipo de Alemania.

En “The SpongeBob SquarePants Movie” también de 2004, tuvo un cameo cómico. En “Click” de 2006, junto a Adam Sandler, interpretó al jefe del protagonista. En “Piranha 3DD” de 2012, parodió su papel de salvavidas. En “Guardianes de la Galaxia Vol. 2" de 2017, hizo un cameo como él mismo y la interpretación de la canción “Guardians’ Inferno”.

¿Cuál fue el impacto de David Hasselhoff en la música?

Aunque en Estados Unidos su carrera musical no fue tan relevante, en Europa fue todo un éxito. Sus discos fueron particularmente populares en Alemania, Austria y Suiza. Su éxito más grande, “Looking for Freedom”, encabezó las listas alemanas durante ocho semanas en 1989 y fue un símbolo de la caída del Muro de Berlín.

A lo largo de su carrera, ha lanzado 15 álbumes de estudio, con varios discos de oro y platino en el mercado europeo. En 2015, regresó con la canción “True Survivor”, tema principal del corto “Kung Fury”, y en 2019 lanzó “Open Your Eyes”, un disco de covers con colaboraciones de artistas como Todd Rundgren.

¿Qué otras participaciones en televisión ha hecho David Hasselhoff?

Hasselhoff también ha participado como juez en concursos de talento televisivos. En “America’s Got Talent” estuvo entre 2006 y 2009, junto a Sharon Osbourne y Piers Morgan. En “Britain’s Got Talent” participó en 2011, aunque solo estuvo una temporada. También fue concursante en “Dancing with the Stars” en 2010, aunque fue eliminado en la primera semana.

¿David Hasselhoff ha participado en Broadway?

Desde joven, Hasselhoff soñaba con una carrera en Broadway y logró cumplir su meta en el año 2000 con el musical “Jekyll & Hyde”. Posteriormente, protagonizó “Chicago” y “The Producers”, tanto en Broadway como en Londres.

¿Quién es la esposa de David Hasselhoff y cuántos hijos tiene?

El intérprete de Michael Knight ha tenido una vida personal llena de altibajos. Estuvo casado con la actriz Catherine Hickland de 1984 a 1989 y, posteriormente, con Pamela Bach entre 1989 y 2006. Con Bach tuvo dos hijas: Taylor Ann y Hayley Hasselhoff. Tras un divorcio complicado, obtuvo la custodia de ambas hijas.

Tras sus dos matrimonios anteriores, en 2018 contrajo matrimonio con Hayley Roberts, una mujer galesa a la que conoció en 2011. Afincado en California, Hasselhoff disfruta de una vida familiar junto a Hayley y mantiene una relación cercana con sus hijas.

A sus 71 años, David Hasselhoff sigue mostrando una energía envidiable y una actitud positiva ante la vida, al participar en nuevos proyectos, explorar nuevas facetas artísticas y mantener viva la leyenda de “The Hoff”.

¿Cuáles son los proyectos recientes de David Hasselhoff?

En los últimos años, Hasselhoff ha seguido activo en la televisión y el entretenimiento. En 2015 protagonizó la serie británica “Hoff the Record”, donde se interpretaba a sí mismo en una versión ficticia. En 2017, tuvo un cameo en “Guardianes de la Galaxia Vol. 2".

En 2020, lanzó su primera canción de heavy metal, “Through The Night”. En 2023, filmó el programa “Hoff the Beaten Track” en Nueva Zelanda, aunque su estreno está en suspenso por problemas financieros de la productora.