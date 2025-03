Día de la Mujer: 21 películas y series feministas que puedes encontrar en Netflix

El Día de la Mujer es una fecha que invita a la reflexión sobre la lucha por la igualdad de género , los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. En este contexto, el cine y las series han desempeñado un papel clave para visibilizar historias de resistencia, empoderamiento y cambio social.

Netflix cuenta con un amplio catálogo de producciones feministas que abordan temáticas fundamentales como la equidad, la sororidad y el papel de la mujer en diferentes ámbitos. Desde historias inspiradas en hechos reales hasta ficciones que desafían estereotipos, estas películas y series ofrecen una mirada poderosa sobre la lucha por los derechos de las mujeres. A continuación, te presentamos una selección de 21 títulos que no puedes perderte.

Películas y series feministas en Netflix

Vis a vis (2015): una mujer ingresa en prisión por un delito y debe adaptarse a la dura vida carcelaria, donde la sororidad y la lucha por la supervivencia son claves.

Las tres muertes de Marisela Escobedo (2022): documental sobre la lucha de una madre por justicia tras el feminicidio de su hija en México.

Después de que el feminicidio de su hija quedara impune, una madre inicia una cruzada incansable para encarcelar al asesino y exponer al sistema de justicia mexicano. El documental 'Las tres muertes de Marisela Escobedo' disponible en Netflix el 14 de octubre. pic.twitter.com/62dIWhHrWR — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 28, 2020

Ruido (2022): película que cuenta la historia de una madre busca incansablemente a su hija desaparecida en un país marcado por la violencia contra las mujeres.

Ruido, una película que retrata el sufrimiento que vive una madre tras la desaparición de su hija. Escrita y dirigida por Natalia Beristáin. Protagonizada por Julieta Egurrola, Teresa Ruiz y Arturo Beristáin, entre otros. Próximamente en Netflix. #QueMéxicoSeVea pic.twitter.com/iMyJaGeUIh — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 29, 2022

Feministas: ¿qué estaba pasando? (2018): documental que explora la historia del movimiento feminista en Estados Unidos y su impacto en la sociedad.

Period. End of Sentence. (2018): documental ganador del Óscar sobre un grupo de mujeres en India que luchan contra el estigma de la menstruación.

No estás sola: La lucha contra La Manada (2019): documental sobre el caso de una joven víctima de violación grupal en España y la respuesta social que generó.

Fragmentos de una mujer (2020): el dolor de una mujer que pierde a su hija recién nacida y los desafíos que enfrenta en su relación de pareja.

Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, y Ellen Burstyn protagonizan Fragmentos de una mujer, de los aclamados cineastas Kornél Mundruczó, Kata Wéber, y el productor ejecutivo Martin Scorsese. Disponible el 7 de enero. pic.twitter.com/2uOu6Msl7Z — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 17, 2020

Orange is the New Black (2013): serie sobre la vida de mujeres en una prisión, explora temas como la amistad, la diversidad y la injusticia.

De Litchfield para ti ❤️. La última temporada de Orange Is the New Black llega el 26 de julio. #OrangeForever pic.twitter.com/283rZRIVHk — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 22, 2019

Buenos días, Verónica (2020): serie brasileña sobre una policía que investiga casos de violencia contra mujeres y descubre una red de corrupción y abuso.

Poco ortodoxa (2020): una joven judía ortodoxa huye de un matrimonio arreglado y busca libertad en Berlín.

Si no has visto la mini serie de 4 episodios ‘Poco ortodoxa’, aquí te dejo algunas razones:



· Está basada en la historia real de Deborah Feldman.

· La actuación de Shira Hass.

· Es una historia que narra la búsqueda de libertad, emprendida por una joven judía ultra ortodoxa. pic.twitter.com/HjP74227Al — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 3, 2020

Las chicas del cable (2017): ambientada en los años 20, esta serie española narra la vida de cuatro mujeres que trabajan en una compañía telefónica en Madrid.

Primera regla de la Compañía de Teléfonos: si no quieres spoilers, sé puntual.#LasChicasDelCable, ya disponible. Solo en Netflix. pic.twitter.com/cdSO4LqMQt — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 28, 2017

Inconcebible (2019): basada en hechos reales, la serie sigue a una joven víctima de violación y la lucha de dos detectives por encontrar al agresor. La serie se basa en un reportaje ganador del premio Pulitzer.

El episodio 1 de ‘Inconcebible’ es difícil de ver... Y así debería de ser. pic.twitter.com/IyclM92YVF — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 26, 2019

Enola Holmes (2020): la hermana menor de Sherlock Holmes utiliza su ingenio para resolver misterios y encontrar a su madre desaparecida.

Más misterios, más pistas por resolver y por supuesto más de los hermanos Holmes. 👀🔎 ‘Enola Holmes 2’ llega el 4 de noviembre. #TUDUM pic.twitter.com/c71Ey4tsYs — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 24, 2022

Lidia Poet (2023): serie basada en la primera mujer abogada de Italia, donde debe luchar contra los prejuicios de la época para ejercer su profesión.

Ni una más (2024): serie española donde una alumna denuncia una agresión sexista.

"Lo que pasó al final de ese curso lo cambió todo". La serie 'Ni una más', con Nicole Wallace, Clara Galle y Aïcha Villaverde, ya está disponible. pic.twitter.com/tsNCvMdDKQ — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 31, 2024

Las cosas por limpiar (2021): serie sobre una madre soltera lucha por sobrevivir y proteger a su hija trabajando como empleada doméstica. Está basada en el libro Stephanie Land, sobre su vida como trabajadora doméstica.

Después de ver este trailer estoy preocupado y con ganas de llorar. 🥺 Inspirada en el libro autobiográfico de Stephanie Land, ‘Las cosas por limpiar’ llega a Netflix el 1 de octubre. pic.twitter.com/bjIody40BZ — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 14, 2021

Contra las cuerdas (2023): tras pasar años en prisión por un crimen que no cometió, Ángela regresa y lucha por ganarse el respeto en el ring y el corazón de su hija.

Tras salir de la cárcel, Ángela intentará recuperar el respeto de su hija creando un misterioso personaje de lucha libre 🦹‍♀️ 🤼‍♀️. La serie 'Contra las cuerdas' llega el 25 de enero. pic.twitter.com/ZMV6hBLJxU — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 9, 2023

Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma (2020): miniserie inspirada en la historia de la primera mujer afroamericana millonaria en Estados Unidos, quien construyó un imperio de productos de belleza.

Dulces magnolias (2020): tres amigas de la infancia se apoyan mutuamente mientras navegan por el amor, la carrera y la familia en un pequeño pueblo del sur.

Gambito de dama (2020): una joven huérfana con un talento prodigioso para el ajedrez desafía los límites del mundo competitivo y dominado por hombres del ajedrez profesional.

62 millones de hogares eligieron ver 'Gambito de dama' en sus primeros 28 días, lo que la convierte en la serie limitada más grande de Netflix hasta la fecha. Además estuvo en el Top 10 de 92 países y en rank No. 1 en 63 países, incluyendo Argentina, Israel y Sudáfrica. ♟❤️ pic.twitter.com/r1tiEvbLTA — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 23, 2020

Sky Rojo (2021): tres prostitutas huyen de su proxeneta y luchan por su libertad mientras son perseguidas por sicarios. La serie presenta una reflexión sobre la trata de personas y la esclavitud a la que son sometidas las mujeres. Apta para aquellos que gustan del humor negro.

En esta carrera hacia la libertad, cada segundo podría ser el último. 'Sky Rojo', el viaje empieza el 19 de Marzo. pic.twitter.com/keAu2rJ7cD — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 2, 2021

¿Por qué se conmemora el Día de la Mujer el 8 de marzo?

El Día de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo en memoria de las luchas históricas de las mujeres por la igualdad de derechos. Esta fecha tiene sus orígenes en el siglo XX, cuando las trabajadoras textiles de diversas partes del mundo comenzaron a organizar huelgas y protestas para exigir mejores condiciones laborales y el derecho al voto.

Uno de los eventos más recordados ocurrió en 1908, cuando 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica textil Triangle Shirtwaist de Nueva York, tras haberse declarado en huelga. Su lucha marcó un antes y un después en la historia del movimiento feminista. En 1975, la ONU oficializó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en honor a aquellas que han defendido sus derechos a lo largo de la historia.

¿Cuál es el símbolo del Día de la Mujer?

El lazo morado es el símbolo más representativo del Día de la Mujer. Su significado se asocia con la lucha feminista y la búsqueda de igualdad de derechos. Este color se ha vinculado con los movimientos sufragistas del siglo XIX y XX , y con la resistencia de las mujeres en la historia.

Existen varias teorías sobre el origen del morado como color del feminismo. Una de ellas señala que proviene de la mezcla del azul (asociado a los hombres) y el rosa (relacionado con las mujeres), simbolizando la igualdad. Otra versión apunta a que el humo del incendio en la fábrica textil de Nueva York era de este color debido a los tejidos que se trabajaban en el lugar.

Además del morado, otros colores asociados al movimiento feminista son el verde, que simboliza la lucha por los derechos reproductivos y el derecho al aborto, y el blanco, que representa la transparencia y la justicia.

¿Por qué no se felicita a las mujeres el 8 de marzo?

El Día de la Mujer no es una celebración, sino una conmemoración de la lucha por los derechos y la equidad de género. Aunque muchas personas lo confunden con un día festivo, el 8 de marzo es un recordatorio de las desigualdades y violencias que las mujeres han enfrentado y continúan enfrentando en distintos ámbitos de la sociedad.

Felicitar a las mujeres en esta fecha trivializa su significado y minimiza las reivindicaciones que busca visibilizar. En su lugar, es un momento para reflexionar sobre los avances y desafíos que aún existen en materia de igualdad, así como para apoyar las causas feministas y educarse sobre la importancia de los derechos de las mujeres.