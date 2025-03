¿Cómo recibieron a Karla Sofía Gascón en los Oscar 2025? Del beso de Selena Gomez a la broma de Conan O’Brien

La ceremonia de entrega de los premios Oscar 2025 tiene un ingrediente especial. Además del glamour de la alfombra roja y lo mejor del cine, durante las últimas semanas el escándalo en torno a Karla Sofía Gascón provocó algunas expectativas en torno a la asistencia de la actriz de de ‘Emilia Pérez’ a la ceremonia de la 97ª edición de los Oscar .

¿Karla Sofía Gascón asistió a los premios Oscar 2025?

Sí, la asistencia de Karla Sofía Gascón se confirmó días antes y había expectativa por verla desfilar en la alfombra roja, junto con el resto de las celebridades. Sin embargo, esto no ocurrió así.

La protagonista de ‘Emilia Pérez’, una de las cintas nominadas a Mejor Película, fue captada por los fotógrafos y algunas escenas del inicio de la transmisión.

¿Cómo fue recibida Karla Sofía Gascón?

Como es tradicional en la ceremonia de los premios Oscar, los invitados son ubicados conforme a sus compañeros de trabajo, por lo cual, podremos ver al elenco de “Emilia Pérez” reunidos en una misma zona.

En redes sociales se pudo ver el recibimiento entre Karla Sofía Gascón y sus compañeras Selena Gomez y Zoe Saldaña. Específicamente, Selena recibió a Karla Sofía con un beso de bienvenida.

Selena Gomez saludando a Karla Sofía Gascón dentro de la ceremonia de los #Oscars2025.

Cabe mencionar que dentro de las polémicas relacionadas con las publicaciones de la actriz española, se mencionaron ofensivas referencias a la estrella de “Only murders in the building”, sin embargo, la misma Karla Sofía había aclarado que no había ningún conflicto entre ellas, una vez que dejó clara la situación

¿Qué dijo el anfitrión de la ceremonia, Conan O’Brien acerca de Karla Sofía Gascón?

Conan O’Brien , en su usual estilo realizó un monólogo donde incluyó a algunos de los presentes, quienes estaban al tanto y otros que no lo estaban realmente. En el caso de Karla Sofía Gascón, O’Brien comenzó por comentar el dato (real) acerca de la película “Anora” donde se usa la famosa palabra con *F* 479, pero agregó:

“...Son tres más que el récord establecido por la publicista de Karla Sofía Gascón, cada que dijo '¿Qué tuiteó?’”

Aunque la broma fue recibida con más asombro que risas, el rostro de Karla Sofía muestra que tampoco fue realmente de su agrado, mientras en redes sociales se ha aplaudido el momento.

En los #Oscars2025 :

"Anora usa la palabra 'Fuck' 479 veces. Eso es más que el récord del publicista de Karla Sofía Gascón. Si vas a tuitear de los Óscares, mi nombre es Jimmy Kimmel." #ConanOBrien sobre los tweets de KSG



En los #Cesar2025, el viernes:

"Emilia Pérez está… pic.twitter.com/EWq6GYK3eg — Edgar Apanco (@elapanco) March 3, 2025

Para cerrar el momento, O’Brien continúo con una referencia a su amigo y anterior anfitrión dirigida a Karla Sofía: “Y Karla, si vas a tuitear de los Oscar, recuerda que mi nombre es Jimmy Kimmel.”

"Karla Sofia Gascón, si decides tuitear esta noche sobre mí, recuerda que me llamo Jimmy Kimmel", dice Conan O'Brien #Oscars #Oscars2025

La reacción de la actriz fue captada por las cámaras, mostrando una sonrisa tensa que evidenciaba la complejidad de su momento en la industria. Cabe mencionar que Conan O’Brien y Jimmy Kimmel mantienen una amistad cercana desde los inicios de la carrera de ambos.

¿Qué pasó con Karla Sofía Gascón y sus publicaciones?

Karla Sofía Gascón se convirtió en uno de los nombres más comentados de los Premios Oscar debido a la controversia generada por sus antiguas publicaciones en Twitter. La actriz española, nominada a Mejor Actriz por su papel en “Emilia Pérez”, ha enfrentado un torbellino de críticas y cancelaciones desde que resurgieron viejos tuits en los que expresaba comentarios considerados racistas e islamófobos.

La polémica se intensificó cuando la periodista Sarah Hagi expuso en redes sociales una serie de publicaciones de Gascón realizadas entre 2016 y 2023. En estos mensajes, la actriz hacía comentarios despectivos sobre la comunidad musulmana, figuras como George Floyd y los migrantes que llegaban a España, así como sobre los premios Oscar y sobre algunos de sus compañeros actores. A pesar de que Gascón emitió una disculpa pública tratando de calmar la situación, sus palabras mantenían un tono bélico y el daño ya estaba hecho.

El escándalo tuvo un impacto inmediato en su camino a los Oscar. Netflix, el estudio detrás de “Emilia Pérez”, decidió distanciarse de la actriz y dejó de incluirla en varias actividades promocionales organizadas en Los Ángeles. Gascón se ausentó de eventos clave como los Critics Choice Awards, los BAFTA, los SAG Awards y los Premios Goya, lo que generó dudas sobre su asistencia a la ceremonia de los Oscar.

A pesar del rechazo público, Karla Sofía Gascón decidió asistir a la gala, aunque evitó desfilar por la alfombra roja.

El impacto de esta controversia en su carrera sigue siendo incierto. Aunque su nominación a los Oscar es un reconocimiento a su talento, las críticas y el distanciamiento de la industria han puesto en duda su futuro en Hollywood. Su aparición en los Oscar podría ser un intento de reivindicación, pero también evidencia el peso de la cancelación en la era digital.