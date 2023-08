Qué le pasó a Genoveva Casanova, ex de Cayetano Martínez de Irujo que vivió un infarto pulmonar

Genoveva Casanova atravesó uno de los episodios de mayor susto en su vida, y es que la mexicana de 46 años fue ingresada de emergencia al hospital en Madrid por un derrame e infarto pulmonar. La revista ¡Hola! obtuvo información de Genoveva fue recogida del hospital el pasado 28 de julio y que tanto sus dos hijos mellizos (Luis y Amina) como su ex esposo Cayetano Martínez de Irujo estuvieron al pendiente de la situación.

¿Qué le pasó a Genoveva Casanova?

Informaron que Genoveva Casanova sufrió una embolia pulmonar que derivó en un infarto y un derrame, incidente por el que la ingresaron al hospital por una semana completa. Pasaron los días y la socialité ya pudo contar en redes sociales qué pudo haber pasado y cómo se encuentra de salud.

Una foto al “ser ingresada en el hospital por un tomboembolismo pulmonar que me causó un infarto pulmonar, un derrame y daño en uno de los ventrículos del corazón”, mencionando que está “en proceso de una larga recuperación”.

Después dijo, “covid o no… (no estamos seguros de que esa haya sido la causa) he comprobado lo importante que es hacerse una analítica profunda y ver cómo estamos, así podemos prevenir problemas importantes. En mi caso habrían sido los Dimeros D, que reflejan la coagulación de la sangre. También he comprobado la importancia de llevar una vida sana, con una buena alimentación y ejercicio. Créanme, sí hace la diferencia”.

La revista detalló que la antes nuera de la duquesa de Alba reveló que tuvo dolores fuertes en la espalda, y que no trató desde antes por pensar que eran contracturas.

Recordemos que Genoveva saltó a la fama por su matrimonio en 2005 con Cayetano Martínez de Irujo (duque de Arjona e hijo de Cayetana de Alba); y aunque se divorciaron en 2007, siguieron con una buena amistad y buen vínculo.