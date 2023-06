¿Qué pasó y cómo fue la muerte de Paco Stanley? Se cumplen 24 años del suceso

Este 2023 se cumplen 24 años de la muerte de Paco Stanley —murió un 7 de junio de 1999—, uno de los sucesos que más sacudió a la industria del entretenimiento en México.

Con un nuevo documental sobre la pérdida del conductor llamado ‘El Show. Crónica de un Asesinato’, el relato de lo que pasó con Paco Stanley cobra fuerza y guarda curiosidad entre los espectadores por conocer los nuevos testimonios.

¿Cómo fue la muerte de Paco Stanley?

El 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue asesinado al salir de su programa ‘Una tras otra’ y desde ese momento dejó un hueco en los corazones de todas las personas que lo seguían. Se cumplen 24 años de la muerte de Francisco Jorge Stanley Albaitero, y antes de finalizar la transmisión ese día, el presentador dijo unas palabras de despedida sin saber que iban a quedar grabadas en la memoria de todos sus espectadores. "¡Quiero decirle una mala noticia, ¡ya nos vamos!”, así se despidió al final de ‘Una tras otra’.

Tras salir de la grabación en los estudios de TV Azteca, Paco fue abatido en su coche por un hombre armado. El conductor recibió 20 disparos cuando se dirigía en su camioneta negra al restaurante “El Charco de las Ranas”, en Periférico Sur, y de acuerdo con las investigaciones falleció de manera inmediata.

El crimen que sigue sin resolverse fue de manera misteriosa, surgieron varias versiones en las que se aseguraba que todo se debía a un “lío de faldas” hasta otras que decían que aducían celos profesionales de quienes trabajaban con él. En un tiempo sus compañeros de trabajo Mario Bezares, Paola Durante y Jorge Gil fueron señalados como presuntos responsables. Pues cuando asesinaron a Stanley, Bezares, quien lo acompañó al lugar, no se encontraba a su lado, a lo que aseguró que en ese momento él se encontraba en el baño, motivo por lo que inmediatamente fue objeto de sospechas. Por otro lado, meses antes Paco había revelado que dos sujetos lo habían amenazado junto a Mario Bezares con un arma de fuego apuntándoles a la cabeza.

El hijo de Paco Stanlet, Paul Stanley, ocasionalmente se abría en redes sociales y medios para exponer lo difícil que fue perder a su papá. En el aniversacio 21 escribió, “siempre es difícil recordar cómo fue y frustrante no saber por qué. Solo debes saber que el tiempo hizo su trabajo y todo eso ya no me afecta como antes”, en Instagram.

Fue durante una entrevista que le hizo Yordi Rosado a Paul Stanley que reveló detalles de la dura infancia que tuvo ya que no podía estar cerca de su papá. "(Mis medios hermanos) no sabían que existía. Fue bien difícil. La verdad ese tipo de infancia fue un pedo. Yo quería hablar con mi jefe, sabía su celular. Recuerdo una Navidad que le marco, me contesta y le digo ‘hola, papá', y madres me cuelga”, reveló durante la entrevista. Entre las confesiones que narró, está el recuerdo de una carta que le escribió días antes de que asesinaran a Paco Stanley. “Le escribo una carta, me acuerdo que puse ‘algún día te vas a dar cuenta que todo este tiempo pudiste haber aprovechado, pero te vas a dar cuenta y va a ser demasiado tarde’, y a la semana matan a mi papá".