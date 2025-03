Quién era Angie Stone, la cantante estadounidense que estaba nominada a los Grammy y murió en un accidente vial

La cantante nominada al Grammy, Angie Stone, murió la madrugada del sábado 1 de marzo en un terrible accidente automovilístico. Tenía 63 años.

Su hija, Diamond Stone, mejor conocida en redes sociales como Ladi Diamond, fue quien dio a conocer la lamentable noticia a través de una publicación en Facebook.

“Mi mami se ha ido”, escribió completamente devastada, junto a muchos emojis de caras llorando.

Angie Stone se encontraba en un gran momento en su carrera, pues recientemente había anunciado nuevos concierto y presentaciones. “Estamos reservando tours y hay un montón de cosas que vienen que no quiero decir todavía, pero pueden ver que tengo una gran sonrisa en mi cara”, dijo la intérprete antes del accidente.

Tenía previsto actuar en el espectáculo de medio tiempo del partido de básquetbol masculino del Campeonato Intercolegial de la Asociación Atlética Central el sábado. El capellán de la CIAA, el pastor Jerome Barber, pidió un minuto de silencio durante el partido.

¿Cómo murió Angie Stone?

El vehículo en el que viajaba Angie Stone de regreso a Atlanta desde Alabama “volcó y posteriormente fue golpeado por un camión grande” alrededor de las 4 am, dijo el productor musical y manager de la cantante, Walter Millsap III, a The Associated Press. Todos los demás involucrados sobrevivieron, excepto la cantante.

Por su parte, la Patrulla de Carreteras de Alabama informó a través de un comunicado de prensa que la camioneta Mercedes-Benz Sprinter 2021 volcó en la Interestatal 65 aproximadamente a las 4:25 am del sábado antes de ser golpeada por un camión Freightliner Cascadia 2021 conducido por un hombre de 33 años de Texas.

Angie Stone fue declarada muerta en el lugar, mientras el conductor de la Sprinter y otras siete personas que viajaban en la camioneta fueron trasladadas al Centro Médico Baptist. Las autoridades siguen investigando las causas de este accidente.

Los hijos de Angie Stone, Diamond y Michael Archer, publicaron un comunicado a través de SRG Group: “Nunca en un millón de años esperábamos recibir esta horrible noticia... Todavía estamos tratando de procesarlo y estamos completamente desconsolados”.

¿Quién fue Angie Stone?

Angela Laverne Brown, mejor conocida como Angie Stone, nació en Columbia, Carolina del Sur, el 18 de diciembre de 1961. Fue una cantante de R&B, soul, neo soul, así como tecladista, compositora y actriz.

Desde niña cantaba en el coro de la iglesia, y su padre era miembro de un cuarteto local de góspel e inició a su hija en la música. En su juventud también destacó escribiendo poesía y en el básquetbol.

“Soy hija única, así que mi papá y mi mamá son mi vida, y cuando era niña admiraba a mi papá. Él fue muy influyente en lo que quería hacer”, dijo en una entrevista con AP en 1999.

En la década de los 70, formó parte del trío de rap ‘The Sequence’ junto a Cheryl Cook y Gwendolyn Chisolm, con éxitos como ‘Funk you up’ y ‘I don’t need your love (Part One)’.

Después, Angie Stone se unió al grupo ‘Vertical Hold’ antes de lanzar su carrera como solista destacando con temas como ‘No more rain (in this cloud)’, ‘Baby’, ‘Brotha’, y ‘Wish I didn’t miss you’.

Fue nominada al Grammy en tres ocasiones, incluyendo Mejor Interpretación Vocal Femenina de R&B en 2005. Su álbum ‘Mahagony Soul’, lanzado en 2001, alcanzó el número 22 en el Billboard 200, mientras que ‘The Art Of Love & War’ de 2007 llegó al número 11.

También incursionó en la actuación en películas como ‘Este cuerpo no es mío’, donde interpretó a Madame Mambuza junto a Rob Schneider. Así como en la comedia musical ‘Lucha de Tentaciones’, junto a Cuba Gooding Jr. y Beyoncé; entre otras. También participó en obras de teatro como ‘Chicago’, interpretando a Big Mama Morton, y en realities como ‘Celebrity Fit Club’ y ‘R&B Divas: Atlanta’.

Los problemas de salud de Angie Stone

De acuerdo con AP, hace varios años, Angie Stone estuvo hospitalizada por insuficiencia cardíaca congestiva, pero luego cambió su vida y perdió más de 18 kilos y comenzó a comer de manera más saludable. En ese momento, la cantante afirmó que se sentía agradecida de estar viva y de hacer música.

“Ahora siento que me estoy dirigiendo hacia un final feliz. He estado en este negocio desde 1979. He luchado, pero ahora puedo decir con certeza que lo he logrado”, dijo al citado medio en 2007.

“Me siento completa. Tengo un nuevo amor, un nuevo álbum, una nueva perspectiva y una nueva alegría. Hace unos años, estaba infeliz, deprimida, no estaba contenta con los esfuerzos del sello por promocionarme. Aún tenía que lograr animar a mi público”.

“Ahora siento que estoy en camino a un final feliz. He estado en el negocio desde 1979. He luchado y trabajado duro... Ahora finalmente puedo decir que siento que he llegado y lo digo en serio”.