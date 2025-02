¿Quién era Michelle Trachtenberg? Revelan duros detalles de la infancia de la actriz: “Todavía tengo cicatrices”

Michelle Trachtenberg tenía 39 años cuando fue encontrada muerta el miércoles 26 de febrero en Nueva York y, según reportes, llevaba tiempo “luchando” antes de su repentino fallecimiento.

De acuerdo con la revista People, una fuente cercana dijo que la estrella de ‘Gossip Girl’ estaba “muy deprimida” y había estado lidiando con “problemas de salud”.

“Les dijo a sus amigos que estaba pasando por un momento difícil. Estaba muy, muy enferma y les contaba a sus allegados cuánto estaba pasando por un momento difícil”, dijo la fuente.

¿Cómo encontraron a Michelle Trachtenberg?

La mañana del miércoles 26 de febrero, alrededor de las 8 am hora local, la policía de Nueva York respondió a una llamada al 911. “Al llegar, los oficiales observaron a una mujer de 39 años inconsciente y sin responder. Los servicios médicos de urgencia acudieron al lugar y declararon que la víctima había fallecido. No se sospecha que haya cometido un delito”.

Según medios internacionales, fue la madre de la intérprete quien la halló y llamó a la policía.

¿De qué murió Michelle Trachtenberg?

De acuerdo con Page Six, la causa de muerte de Michelle Trachtenberg fue declarada como “indeterminada”, luego de que su familia se opusiera a la autopsia.

“Según la ley de salud pública, las familias pueden oponerse a la autopsia basándose en creencias religiosas y, siempre que no haya sospecha de criminalidad o una razón convincente de salud pública para proceder con la autopsia, el médico forense respeta la objeción”, dijo un representante de la Oficina del Médico Forense Jefe en Nueva York al citado medio.

Aunque la oficina del médico forense hizo pruebas externas de la actriz, es poco probable que se realicen más exámenes.

La estrella de ‘Buffy, la cazavampiros’ fue encontrada muerta después de sufrir un paro cardiaco. Según fuentes, Michelle se sometió a un trasplante de hígado antes de morir, pero nunca se pronunció al respecto en redes ni ante la prensa.

Desde hace algunos años, los seguidores de Michelle Trachtenberg le hicieron numerosos comentarios en redes sociales sobre su apariencia y su bienestar, preguntando si estaba enferma o qué le había pasado.

Sin embargo, ella negó dichos rumores y llamó “haters” a quienes le dejaban mensajes de este tipo.

La dura infancia de Michelle Trachtenberg

En varias ocasiones, Michelle Trachtenberg señaló que fue víctima de acoso y violencia escolar y que esa situación no solo le dejó cicatrices emocionales, también físicas y hasta la orilló a tomar la decisión de no ir a la universidad.

Durante una entrevista de 2010 en Talk Stoop con Cat Greenleaf, la actriz, quien en ese momento solo tenía 24 años, reveló: “Pasé por momentos muy, muy terribles en la escuela”.

Además, declaró que sus antiguos compañeros de clase la intimidaban y recordó cómo estuvo a punto de comenzar la universidad, pero prefirió no hacerlo, en gran parte por el trauma que había vivido en la escuela.

Cuando el entrevistador le preguntó si estaban “celosos de que ella estuviera en televisión”, Michelle los llamó “terribles, tortuosos y malvados” y señaló “se burlaban de mí y me torturaban”.

Una década después, en 2020, hizo una dolorosa publicación en el marco del Día de San Valentín, donde recordó el infierno que vivió con sus abusadores en la primaria.

“Es la semana de San Valentín. En mis tiempos, todos los niños tenían que escribir una tarjeta de San Valentín de m*erda a todos en la clase. Nunca tuve una a propósito, todos recibieron una tarjeta de San Valentín. Nadie nunca me dio una y pensaron que no necesitaba atención”, comenzó su relato.

“Los niños y el personal se rieron y pensaron que todos los demás deberían tener una, siendo actriz desde que tenía 3 años, aparentemente yo no la necesitaba. Nadie pensó que estaba ayudando a mi familia a pagar las cuentas. Yo solo era la niña de la televisión, pero su hijo no estaba en la televisión”.

También reveló que, de forma común, la gente la contactaba en redes sociales para decirte “Oh, hermano, mi hermana fue a la escuela contigo, ¡eran mejores amigos!”, cual es totalmente falso.

“Los niños eran crueles. No hay necesidad de insistir en el pasado. Pero todavía tengo cicatrices de cuando me arrojaron por las escaleras y me estrellaron de cabeza contra los casilleros”, añadió en su doloroso relato.

“Le escribo esto a todos los niños, adolescentes y personas que sufren acoso. Eres algo. No pongas tu valor en otra persona. No dejarles ganar, es tu victoria. En realidad, mi tarjeta de San Valentín va para tres maestros que me protegieron y en los que pienso hasta el día de hoy”.

Michelle Trachtenberg acusó al director de ‘Buffy, la cazavampiros’ de mal comportamiento

En 2021, Michelle Trachtenberg acusó al director Joss Whedon de mal comportamiento durante el rodaje de ‘Buffy, la cazavampiros’, serie en la que interpretó a Dawn Summers.

En una declaración pública, la actriz aseguró que se estableció una regla en el set de la serie para evitar que el director estuviera a solas con ella en una habitación. Aunque no reveló el motivo de ducha regla, dejó en claro que las acciones del director “no fueron apropiadas”.

Esta acusación se sumó a las de las actrices Charisma Carpenter y Sarah Michelle Gellar, quienes acusaron a Joss Whedon de maltrato psicológico y abuso de poder.

Michelle Trachtenberg comenzó su carrera a los 3 años de edad haciendo comerciales cuando aún era muy pequeña. Después, a los 9 años, participó en ‘The Adventures of Pete & Pete’ y ‘All My Children’, de Nickelodeon, en 1993. Luego protagonizó ‘Harriet the Spy’ en 1996 , y luego asumió el papel de la hermana pequeña de Buffy, en ‘Buffy, la cazavampiros’. Hizo otras películas famosas como ‘17 Otra Vez’ y ‘Sueños Sobre Hielo’.

De 2008 a 2012, interpretó a Georgina Sparks, un personaje recurrente en la exitosa serie ‘Gossip Girl’ . En 2023, repitió el papel en dos episodios de la nueva versión de Max, que finalmente marcó su última aparición en pantalla.