El novio de Michelle Trachtenberg rompió el silencio entre lágrimas tras la muerte de la actriz

La muerte de la actriz Michelle Trachtenberg este 26 de febrero a los 39 años, enlutó al mundo del espectáculo, a sus fans, y por supuesto, a su novio, Jay Cohen.

La mañana del pasado miércoles, medios internacionales informaron el hallazgo sin vida de la intérprete de ‘Gossip Girl’ en su departamento en Nueva York. La policía de Manhattan dijo que respondió a una llamada de emergencia el 26 de febrero por la mañana y encontraron a Michelle “inconsciente y sin reaccionar”. Fue declarada muerta en el lugar.

“Con gran tristeza confirmamos que Michelle Trachtenberg ha fallecido. La familia solicita privacidad por su pérdida”, dijo su familia en un comunicado.

“No se sospecha que haya habido algún delito. El médico forense determinará la causa de la muerte. La investigación continúa”, dijo el Departamento de Policía de Nueva York.

¿Qué dijo el novio de Michelle Trachtenberg tras la muerte de la actriz?

De acuerdo con el Daily Mail, con lágrimas en los ojos, el agente de talentos Jay Cohen, de 63 años de edad, abrió la puerta de la casa de la familia Trachtenberg en Sherman Oaks, Los Ángeles.

Según el citado medio, Jay Cohen dijo que “la familia no hará comentarios sobre la tragedia”, y agregó que la hermana y la madre de Michelle Trachtenberg no estaban en casa, ya que, según se informó, fue su mamá quien encontró el cuerpo de la actriz en Nueva York alrededor de las 8 am del miércoles.

Michelle Trachtenberg y su novio Jay Cohen Instagram @jaymcohen

En redes sociales, Jay Cohen no ha compartido ningún mensaje con respecto a la muerte de su novia, con quien tenía una relación desde hace casi cinco años.

Hace unos días, Michelle Trachtenberg compartió una foto junto a su pareja con motivo del Día del Amor y la Amistad, y escribió: “Feliz Día de San Valentín al hombre que se queda quieto el tiempo suficiente para que yo le pinte la cara”.

¿Quién es Jay Cohen, el novio de Michelle Trachtenberg?

Michelle Trachtenberg y Jay Cohen fueron vinculados por primera vez en 2020, según dio a conocer People.

Él es socio y director de finanzas y distribución cinematográfica en la Agencia Gersh, la cual fichó a la actriz en 2014.

Su primera película fue ‘Nadando con tiburones’ en 1994, la cual produjo y financió. También se desempeñó como productor ejecutivo de la adaptación de la película a serie que se estrenó en 2022.

Antes de su carrera en el mundo del entretenimiento, trabajó en Wall Street. “Comencé como banquero de inversiones en Nueva York, llegué a Los Ángeles [y] financié algunas películas para gente por accidente, así que aprendí a hacer películas porque invertí en una película y resulta que los productores no entendieron que no se suponía que debían llevarse el dinero a casa”, explicó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2015 .

“Entonces me hice cargo de la película, aprendí todo sobre producción cinematográfica, fundé una productora con Dustin Hoffman, tuve otra productora, hice muchas películas y luego pasé a ser agente de empaquetado”.

Jay Cohen tiene dos hijas adultas: Rachel Cohen y Lili Cohen.

Desde 2021 está registrado como residente de la casa en Sherman Oaks de la familia Trachtenberg.

¿De qué murió Michelle Trachtenberg?

De acuerdo con Page Six, la causa de muerte de Michelle Trachtenberg fue declarada como “indeterminada”, luego de que su familia se opusiera a la autopsia.

“Según la ley de salud pública, las familias pueden oponerse a la autopsia basándose en creencias religiosas y, siempre que no haya sospecha de criminalidad o una razón convincente de salud pública para proceder con la autopsia, el médico forense respeta la objeción”, dijo un representante de la Oficina del Médico Forense Jefe en Nueva York al citado medio.

Aunque la oficina del médico forense hizo pruebas externas de la actriz, es poco probable que se realicen más exámenes.

La estrella de ‘Buffy, la cazavampiros’ fue encontrada muerta después de sufrir un paro cardiaco. Según fuentes, Michelle se sometió a un trasplante de hígado antes de morir, pero nunca se pronunció al respecto en redes ni ante la prensa.