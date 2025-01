Quién era David Lynch, el director de ‘Twin Peaks’ que murió tras revelar las duras consecuencias de esta adicción

David Lynch, reconocido director de la serie ‘Twin Peaks’ y películas como ‘Blue Velvet’ murió este jueves a los 78 años. La familia del cineasta anunció su fallecimiento con una publicación en su página oficial de Facebook.

“Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él decía, ‘Mantén la vista en la rosquilla y no en el agujero’”, se lee en el comunicado.

Le sobrevive su hija Jennifer, que también se dedica al cine, la cual tuvo a lado de su exesposa, Peggy Reavey.

¿Qué enfermedad tenía David Lynch?

Aunque no se ha revelado la causa de su muerte, Lynch dijo en 2024 que había sido diagnosticado con enfisema pulmonar luego de una larga vida siendo fumador. Dicha enfermedad ya no le permitía salir de su casa, por lo que no podía dirigir más.

¿Quién era David Lynch?

David Keith Lynch fue un director, guionista, actor y productor, nacido en Missoula, Montana, en 1946. El cineasta fue conocido por películas como Eraserhead (1977), Blue Velvet (1986) y Mulholland Drive (2001), así como la serie de televisión Twin Peaks (1990–1991; 2017)

Lynch revivó géneros como el cine negro, la novela policíaca y el surrealismo europeo clásico.

Si bien fue reconocido por su trabajo en cine, el director también tuvo su faceta como pintor. Asistió al Corcoran School of Art en Washington D. C. mientras terminaba sus estudios secundarios en Alexandria, Virginia. Después se apuntó al School of the Museum of Fine Arts de Boston durante un año, antes de partir rumbo a Europa en compañía de su amigo y colega artístico Jack Fisk.

Sus planes eran estudiar con el pintor del expresionismo austríaco Oskar Kokoschka (quien resultaría uno de sus principales referentes artísticos) durante tres años. Sin embargo, regresó a los Estados Unidos al cabo de solo 15 días y comenzó su carrera en el cine.

