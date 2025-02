Quién es Christine Baumgartner, la exesposa de Kevin Costner que se comprometió con un gran amigo del actor

Christine Baumgartner, se volvió comprometió a menos de un año de su divorcio Kevin Costner. La ex esposa del famoso actor contraerá matrimonio con el financiero Josh Connor, quien además de ser su vecino, era un gran amigo de la pareja.

El gran momento llegó luego de que Baumgartner y su novio pasaran la navidad juntos en Nueva York, y varios meses después de que Christine negara durante su acuerdo de divorcio que había empezado una nueva relación.

Christine y Costner se separaron e iniciaron los trámites del divorcio el 2 de mayo de 2023, tras 18 años de casados. Ambos llegaron a un acuerdo para entregar un millón de dólares a Baumgartner más otros 63 mil mensuales en concepto de manutención de sus tres hijos.

Además, Costner extendió un cheque de 200 mil dólares para el pago adicional de una nueva casa y aceptó pagar durante un año la hipoteca, el seguro y los impuestos.

¿Quién es Christine Baumgartner?

Christine Baumgartner es una empresaria y diseñadora nacida en California. Aunque comenzó como modelo, en 2004 empezó a trabajar la idea de abrir su propia empresa y lanzó junto con su mejor amiga, Tamara Muro, una marca de carteras de diseños propios: Cat Bag Couture.

Baumgartner conoció a Kevin Costner en 1998. “Intercambiamos números de teléfono y le pregunté si no le molestaba que la llamara en dos semanas, no me di cuenta de que eso podía resultar insultante”, le contó el actor a revista People.

En septiembre de 2004 se casaron en el enorme rancho de la estrella de Hollywood ubicado en Aspen, Colorado, y fueron formando su familia lejos de los flashes con los nacimientos de Cayden, Hayes y Grace, la hija menor.

Ambos reconocieron tener pocas cosas en común por los 20 años de diferencia. Además, no es la primera vez que surgen rumores de una posible infidelidad por parte de Baumgartner. De hecho, hace unos meses ya se especuló sobre otra posible aventura extramatrimonial con un hombre llamado Daniel Starr, que terminó desmintiendo esa información.