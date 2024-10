Quién es Destry Allyn, la hija de Steven Spielberg que comenzó su carrera como directora de cine

Destry Allyn Spielberg, hija Steven Spielberg, el legendario director de cine, estrenó a nivel mundial su película “Please Don’t Feed The Children” en el Festival de Sitges. Durante el evento, la directora de cine estadounidense aseguró que comenzó su carrera “porque no tenía dinero para contratar” a un director para la primera película que escribió.

La cineasta contó en rueda de prensa que de adolescente “hacía películas por diversión” con sus amigas, ya que quería ser actriz en algún momento.

Sin embargo, a la hora rodar la primera película que había escrito junto a una amiga, se dio cuenta de que necesitaban a un director, pero no tenían presupuesto para contratar a uno.

También te puede interesar: Luis Miguel cerrará su gira mundial con gran concierto en el Estadio GNP

“Entonces me puse detrás de la cámara y sentí una experiencia casi espiritual”, relató Spielberg, quien ya ha dirigido cortos como “Rosie” o “Let Me Go (The Right Way)” y debuta ahora en el largometraje con “Please Don’t Feed The Children”.

La película, que discurre durante una pandemia mundial propagada por los niños, es una especie de actualización de Hansel y Gretel, bruja incluida, en la que Giancarlo Esposito tiene una breve aparición como sheriff.

¿Quién es Destry Allen Spielberg?

Destry Allyn Spielberg es hija del director Steven Spielberg y la actriz Kate Capshaw. Su carrera comenzó como actriz en roles secundarios como I Know This Much Is True y en la aclamada Licorice Pizza.

Con poco éxito en la actuación, Destry produjo, dirigió y protagonizó su propio cortometraje, Rosie, en 2019, que se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Soho.

En 2022, dirigió el cortometraje Let Me Go (The Right Way), protagonizado por Brian d’Arcy James, que se estrenó en Tribeca y ganó el premio al Mejor Thriller en el Festival de Cine Femenino City of Angels.

El corto, protagonizado por el hijo de Sean Penn, Hopper Penn, y escrito por el hijo de Stephen King, Owen King, atrajo críticas de Franklin Leonard y provocó acusaciones de nepotismo.

Posteriormente, su trabajao fue visto por Basil Iwanyk, quien le ofreció su primera película. En diciembre de 2022, se anunció que dirigiría Four Assassins (And A Funeral) para Thunder Road Films.

También te puede interesar: Cuánto cuestan los boletos para ver a Shakira en México y a qué hora inicia la preventa