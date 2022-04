¿Quién es el supuesto novio de Kate del Castillo?

La actriz Kate del Castillo llegó acompañada de Edgar Bahena al cumpleaños 80 de su mamá, por este motivo surgieron los rumores de que estrenaba romance.

Según apuntan varias versiones, Edgar Bahena y Kate del Castillo se conocieron durante el rodaje de la primera temporada de La Reina del Sur en 2011, pero habría sido en las grabaciones de la cuarta temporada, el año pasado, cuando iniciaron su romance.

Edgar es director de fotografía de cine y publicidad. Nació en 1983 en Cuernavaca, Morelos, y estudió la Licenciatura en Artes Visuales con especialidad en Fotografía y Cine en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Participó en el largometraje documental Líbranos del mal (2006), en el segundo festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México DocsDF y en el primer Festival de la Memoria, Documental Iberoamericano (FMDI), Cuernavaca, entre otros.

Edgar convivió con la familia de Kate…

Por lo tanto, en la celebración del cumpleaños 80 de la mamá de la actriz, su hermana Verónica Castro compartió en su cuenta de Instagram una imagen familiar, donde aparece Edgar conviviendo junto a ellos, sentado junto a Kate mientras ella lo toma del brazo.

Hasta el momento, la protagonista de “La Reina del Sur”, no ha confirmado los rumores de su noviazgo, pues no es la primera vez que la relacionan sentimentalmente con alguien, ya lo han hecho con Demian Bichir, Sean Penn y Fernando Ciangherotti.

¿Nueva oportunidad en el amor?

Kate se casó por primera vez en 2001 con el ex futbolista Luis García, sin embargo, tres años después se separaron y se dio una segunda oportunidad con el actor Aaron Díaz, cuya relación tampoco duró y en el 2011 anunciaron su separación. Desde entonces no ha dado a conocer ninguna relación formal, ya que ha manejado su vida amorosa con mucha discreción.

Lo que dice su papá…

Por otro lado, su papá, Eric del Castillo reaccionó cuando en un encuentro con los medios le preguntaron por “su yerno”.

“Bueno yo lo veo como pretendiente, es un pretendiente de mi hija Kate. Yo no me meto en eso, no me pregunten eso. Es cosa de ella y lo que ella decida, yo la apoyo y estoy de acuerdo en lo que ella decida”, expresó.

Y aseguró que a estas alturas de la vida, no es un papá celoso con sus hijas y tienen la libertad de hacer y decidir lo que ellas prefieran.

“Si te digo que no, hago mal. Si te digo que sí, miento. No, no soy celoso, son mis hijas. Claro que si me hicieran un feo, que nunca lo espero de mis hijas, si me sentiría muy triste, pero no, mis hijas han sido muy cariñosas conmigo”, finalizó.

