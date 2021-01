¿Quién es Fátima Molina, la nueva protagonista de ‘Te acuerdas de mí’?

Será la protagonista de la nueva telenovela de Televisa ‘Te acuerdas de mí’ que se estrena el próximo 18 de enero por Las Estrellas.

Los sueños de Fátima Molina comenzaron en Ensenada, Baja California, estado de la República Mexicana donde nació el 9 de marzo de 1986, pero crecieron mucho más cuando llegó a Guadalajara, Jalisco, ciudad donde su familia se mudó cuando ella era muy pequeña.

A muy temprana edad se dio cuenta de lo que deseaba hacer, pues aunque en su familia no había músicos o actores, su pasión por estas disciplinas se hicieron presentes desde que ella era muy pequeña.

“Es algo que tengo, creo yo, desde que nací, siempre tuve ese instinto. En mi caso no había alguien en la familia que se dedicará esto o que yo pudiera ver o supiera canalizarlo, no sabía exactamente cómo expresar y demostrar que yo quería las artes”, nos dijo en entrevista vía zoom.

“Simplemente creo que es algo con lo que nací porque desde chica me gustaba cantar, bailar, actuar, era algo que disfrutaba y que podía pasar horas haciéndolo, era algo que desde niña no sabía cómo demostrarlo pero conforme fui creciendo, me di cuenta que era lo que me apasionaba”, confesó a CARAS.com.mx.

Esa pasión fue lo que la llevó a estudiar la carrera de artes escénicas en el instituto Escena 3. Sus primeros pasos los dio en el teatro, lo que la formó como actriz, aunque aún le faltaba mucho por recorrer.

Así que un día agarró las maletas y se fue a vivir a Londres, ciudad que le permitió descubrir realmente qué es lo que ella quería como profesión.

“Me fui a vivir a Londres y luego cuando regresé a México, creo que ahí fue cuando lo tenía muy definido, cuándo me dí cuenta hacia dónde iba mi carrera, qué quería estudiar y qué es lo que quería Fátima”, recordó.

Su paso por la música

Así que cuando regresó a México la vida le tenía preparada una sorpresa, la música le abría las puertas, pues realizó un casting para formar parte del reality show La Academia, donde fue aceptada.

Esta oportunidad que le presentaba la vida la colocó en el mapa del mundo, y pronto se dio a conocer.

“Hice un casting para un reality de música y después me vine para la Ciudad de México, pero para esto yo ya me dedicaba al teatro en Guadalajara, y a raíz de eso hice el casting y suceden las cosas”, reveló.

Tras su experiencia en el reality show, decide grabar un disco con sus amigas que conoció justo en La Academia.

“Grabé un disco con mis amigas, que hasta la fecha siguen siendo mis amigas y mis hermanas por decisión propia, todas estábamos en el reality, (pero) el grupo no funcionó, dio lo que tenía que dar y aprendimos cosas maravillosas; así que cada una decidió tomar su propio camino”, dijo.

Sin embargo Fátima Molina sabía que tenía que regresar a sus raíces, por lo que decidió abandonar la música y dedicarse a la actuación.

“Así que mis amigas y yo seguimos viviendo juntas pero profesionalmente nos dividimos cada una y fue cuando dije ‘voy a regresar a lo mío, a mi esencia, a lo que yo sé hacer, a seguir mis sueños’, y desde entonces mi camino se ha enfocado solamente en la actuación”, reveló.

Pronto comenzó su ascenso a la fama: debutó en Señorita Pólvora (2015) y le siguieron proyectos como El Dandy (2015), El Vato (2016), La doña (2016) y Tres milagros (2018).

En la pantalla grande también demostró su talento para la actuación, por lo que podemos verla en El Hotel (2016) y Sueño en otro idioma (2017), cinta que además la llevó a ganarse una nominación a los premios Ariel de 2018 en la categoría de mejor coactuación femenina.

Además, brilló con luz propia en las puestas en escena de ‘Rent’ y Chicago’, pero le faltaba llegar a las telenovelas.

‘Te acuerdas de mí’

Fue durante el confinamiento debido a la pandemia por coronavirus que le llegó la gran oportunidad de hacer casting para la nueva telenovela de Carmen Armendáriz ‘Te acuerdas de mí’.

“Tuve que parar, como todos, porque nos encerraron debido a la pandemia. Después de cinco meses en confinamiento mi mánager me dijo que había un casting para una novela que iba a producir Carmen Armendáriz y la iba dirigir el director Francisco Franco”, recuerda.

Así es como la actriz se quedó con el papel de Vera, “un personaje femenino muy fuerte, muy independiente”, nos relata Fátima, quien describe a su personaje como “una mujer muy luchona, muy actual y es parte de toda esta revolución femenina que venimos ya afrontando desde hace varios años”.

