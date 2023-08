¿Quién es Isabella Castillo, la ex de Matías Novoa?

Matías Novoa y su ahora exesposa Isabella Castillo se conocieron en 2018, mientras ambos actuaban en la sexta temporada de El señor de los cielos.

La pareja se casó a finales de 2019, pero su matrimonio fue cortó. En diciembre de 2021, Novoa e Isabella anunciaron su divorcio en comunicados en sus redes sociales, donde se agradecieron mutuamente por el tiempo que compartieron y dejaron entrever que aparentemente, se separaban en buenos términos.

Matías Novoa e Isabella Castillo anunciaron su separación en 2021 tras dos años de matrimonio Instagram @isabellacastillodv

¿Quién es la exesposa de Matías Novoa?

Isabella Castillo es una actriz y cantante cubana nacida el 23 de diciembre de 1994. En 1997, su familia se mudó de La Habana a Miami, Florida en busca de una mejor vida, donde la guapa actriz comenzó su carrera actoral y musical.

En 2011, la joven cubana obtuvo el papel protagónico en la serie Grachi de Nickelodeon, con el que ganó varios premios.

Entre 2018 y 2020, Isabella interpretó el papel de ‘Diana Ahumada’ en El señor de los cielos, donde conoció a Matías Novoa, quien hacía el personaje de ‘Amado Casillas’.

Matías Novoa e Isabella Castillo se conocieron en el set de El señor de los cielos Instagram @isabellacastillodv

Tras su divorcio en 2021, Castillo comentó: “Creo que lo que no te mata te hace más fuerte como dice el dicho, 1000%. Al principio de mi divorcio fue muy difícil, había cosas que no entendía”.

Hoy, la guapa actriz está en una relación con Gabriel Romero, del que dijo: “La vida me puso enfrente a un hombre (con el que estoy) muy contenta, mi corazoncito está muy contento, es un chico adorable, maravilloso que siento que viene a aportarme muchas cosas emocionales a mi vida y estoy viviendo un día a la vez, estamos viviendo un día a la vez, sin apuros, estamos enfocados en amarnos”.

La nueva relación de Matías Novoa

Actualmente, Matías Novoa está en una relación con la también actriz Michelle Renaud, a quien conoció durante la filmación de la película Doblemente embarazada en 2021, antes de aparecer juntos en la telenovela La herencia.

Sobre su relación, Matías comentó a la revista People: “Nos tocó antes de la telenovela grabar una película juntos y ahí nos conocimos. Mágicamente nos llamaron al mismo tiempo cuando estábamos filmando la película para participar en este proyecto los dos como protagonistas y no sabíamos ninguno de los dos, pero nos encontramos y dijimos: ‘Oye, me acaban de llamar de Televisa y no sé qué’, ‘y a mí también’, ‘¿qué proyecto es?’, ‘el de Juan Osorio’. Y me dice: ‘Yo también’, y digo: ‘No lo puedo creer’”.

Matías Novoa y Michelle Renaud comenzaron su relación en 2021 Instagram @matlechat

Matías Novoa y Michelle Renaud suelen compartir imágenes de ambos en redes sociales, donde dejan ver lo enamorados que están y lo bien que va su relación; incluso, la pareja ha comentado que quieren crecer la familia muy pronto.