Quién es Jennine Gourin, la madre de la hija no reconocida de Jack Nicholson que hoy está envuelta en un escándalo

El nombre de Jennine Gourin, quien tuvo un affair con el actor Jack Nicholson, ha vuelto a llamar la atención tras el escándalo de Douglas Elliman, una importante empresa inmobiliaria estadounidense.

Howard Lorber, exdirector ejecutivo de Douglas Elliman, admitió que había tenido “relaciones íntimas” con dos corredoras del gigante inmobiliario, incluida la exactriz, Jennine Gourin.

¿Quién es Jennine Gourin?

De acuerdo con la página IMDB, Jennine Marie Gourin nació el 17 de abril de 1973 en Estados Unidos. Tuvo una pequeña participación en la película ‘A little Sex’ de 1982, protagonizada por Tim Matheson y Kate Capshaw.

En la década de los 90, Jennine Gourin, quien entonces era camarera, tuvo una aventura con Jack Nicholson, con quien tiene una hija, Tessa Gourin.

Marla Maples, exesposa de Donald Trump, con Tessa y Jennine Gourin Instagram @itsmarlamaples

Según reportó el New York Post, Jennine Gourin obtuvo más de medio millón de dólares en comisiones por su trabajo como agente inmobiliario entre el 2013 y el 2014.

De acuerdo con la página oficial de Douglas Elliman, Jennine Gourin se especializa en la venta de cooperativas y condominios de lujo en todo Manhattan y es conocida por su larga trayectoria y lograr precios récord.

Antes de unirse a Douglas Elliman trabajó como directora de ventas y arrendamiento en el lujoso Trump Park Avenue en 502 Park Avenue. Es originaria de Nueva York, creció en el Upper East Side, donde aún vive, y crió a sus dos hijos en una escuela privada.

Escándalo en el sector inmobiliario

El pasado 22 de octubre, Howard Lorber de 76 años, se jubiló en medio de serias acusaciones de acoso sexual contra dos ex empleados, por lo que las autoridades interrogaron al exdirector ejecutivo sobre las acusaciones y sobre su vida personal.

Fue cuestionado sobre su relación con Jennine Gourin, de 51 años, quien trabaja en la firma, pues la pareja apareció en muchas fotografías tomadas en lujosas cenas, eventos y banquetes.

La revelación de Howard Lorber ocurre en medio de una investigación a la compañía contra los hermanos Tal y Oren Alexander por presunta agresión sexual, antiguos corredores de la firma.

¿Quién es Tessa Gourin, la hija no reconocida de Jack Nicholson?

Tessa Gourin es la hija menor de Jack Nicholson, aunque el actor nunca ha declarado públicamente que ella sea su hija.

La también actriz nació el 15 de agosto de 1994, luego de que el intérprete de ‘El Resplandor’ tuvo una aventura con Jennine Gourin.

Varios medios estadounidenses han señalado que Tessa Gourin es extraordinariamente parecida a su famoso padre, desde sus cejas arqueadas hasta su enorme sonrisa.

“Desde muy joven, mi madre me dijo que no le dijera a nadie que tenía un padre famoso”, dijo Tessa Gourin durante una entrevista con The Daily Beast. “Sabía que era poderoso y rico como Daddy Warbucks, así que comparé mi vida con la de la huérfana Annie”.

“Mi madre quería que yo tuviera una relación con él (Jack Nicholson), pero él dijo que no estaba interesado”, añadió.

Además de ser una aspirante a actriz, Tessa Gourin pinta y perfeccionó sus habilidades con la cerámica durante la pandemia.

Tiene una pequeña empresa, ‘Mushrroms by Tessa’, donde vende candelabros de cerámica en forma de hongo.

Jack Nicholson tiene seis hijos con cinco mujeres diferentes, Tessa Gourin ha hablado de lo difícil que es saber que su padre “está activamente presente en las vidas de sus otros hijos”.