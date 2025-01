Quién es Jorge Martínez, el ex novio de Verónica Castro que intentó quitarse la vida

Jorge Martínez, actor argentino, encendió las alarmas luego de que se diera a conocer que intentó quitarse la vida mientras se encontraba en un asilo.

El histrión de 77 años es recordado por ser uno de los galanes de telenovela más famosos de la década de los 80 en Argentina y por tener un romance con Verónica Castro, quien poco después reveló las difíciles experiencias que vivió a su lado.

Verónica Castro y Jorge Martínez tuvieron un breve romance en 1982, cuando compartieron créditos en la telenovela ‘Verónica, el rostro del amor’, pero en 2018, la estrella mexicana arremetió en contra del argentino por su comportamiento en aquel periodo, incluso reveló haberlo confrontado en público al descubrir que seguía casado mientras estaba saliendo con ella.

Jorge Martínez sobrevivió gracias a un empleado

Linda Peretz, presidenta de La Casa del Teatro en Argentina, fue quien dio a conocer la dura noticia sobre la situación de Jorge Martínez, quien se alejó del mundo del espectáculo tras no encontrar oportunidades laborales en la televisión.

Jorge Martínez vive en La Casa del Teatro desde hace varios años y fue salvado por un empleado que lo descubrió a tiempo.

“Nosotros lo cuidamos muchísimo, pero creo que está pasando por una depresión”, dijo Linda Peretz a TN Show.

El actor fue trasladado de urgencia a un centro de salud mental en Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra acompañado por su ex mujer, Graciela Gramajo, y por su hija.

Jorge Martínez y sus problemas de salud

En agosto de 2023 se hizo público que Jorge Martínez está viviendo en la Casa del Teatro, y, según el periodista Marcelo Polino, se trasladó allí debido a sus problemas económicos y al deterioro de su estado de salud.

En el programa argentino ‘A la tarde’, se dijo que Jorge Martínez entró en depresión cuando murió su madre en 2016 y el cuadro se agravó en 2020 a causa de la pandemia por Covid. Sumado a su difícil situación, pues, según indicaron en dicho show “no tiene casa ni dinero, por eso terminó en un geriátrico”.

En octubre de 2023 fue internado a causa de complicaciones derivadas de una infección urinaria.

Quién es Jorge Martínez

Jorge Horacio Martínez nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de marzo de 1947 y participó en el cine, el teatro y la televisión a lo largo de su carrera. Además de desarrollarse como actor, también llegó a trabajar como escritor.

Su larga trayectoria abarca más de 70 créditos en producciones como ‘El extraño retorno de Diana Salazar’, junto a Lucía Méndez, ‘Verónica, el rostro del amor’, con Verónica Castro, ‘María de nadie’, entre muchas otras.

Tras más de 50 años de carrera, llegó a La Casa del Teatro en 2023 luego de atravesar problemas muy difíciles en su vida, tal como una serie de estafas que le hicieron perder sus ahorros, la muerte de su madre en 2016, y el olvido de sus colegas.

En 2018, luego de una exitosa temporada con dos obras de teatro a la vez, quiso volver a las telenovelas, pero no le dieron la oportunidad. Fue entonces cuando decidió terminar su carrera.

Estuvo casado con Elluz Peraza y Alejandra Gavilanes, además, tuvo un sonado romance con Verónica Castro, con quien trabajó en 1982.

“Ella trajo a su hijo a Mar del Plata cuando hicimos temporada. Y Cristian (Castro) tiene más o menos la misma edad de mi hijo Emiliano y se llevaban muy bien. Fue un amor muy importante en mi vida. Mientras trabajábamos juntos estaba todo bien, pero nuestra relación personal terminó mal. Después ella se fue a México, se cortó el romance y se terminó todo. Nunca más volvimos a cruzarnos, ni a hablarnos. Quedó todo atrás. Es mi pasado”, le dijo el actor al programa ‘Intrusos’ hace tiempo.

Por su parte, Verónica Castro lo acusó de ser un “abusivo”, “mantenido” y “vividor”, en una entrevista con Pati Chapoy: “Tenía todo fríamente calculado para venirse a México y lo caché en pleno restaurante con su mujer y su hijo y les dije ‘hello, ¿no estabas divorciado? Si estaba saliendo conmigo...’. Pues no, todavía estaban casados. Yo creo que se habían puesto de acuerdo”.

La actriz mexicana también detalló que se trató de un breve romance que duró apenas unos tres meses.

Jorge Martínez respondió a las acusaciones de Verónica Castro y dijo que, a su parecer, le molestó que él actuara con Lucía Méndez: “Tuvo palabras muy fuertes y yo tengo familia. Cuando la escuché decir lo que dijo, sentí que estaba pasada. Sucedió todo hace muchos años... Si hoy me la cruzo por la calle, no la saludo. Es muy fuerte. Son muchos años manteniendo una rectitud para que me ensucie de la manera en la que lo hizo”, dijo el actor a ‘Radio Nacional’.